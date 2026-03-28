English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • கோவை அதிமுகவின் கோட்டை.. 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் - எஸ்.பி. வேலுமணி உறுதி!

கோவை அதிமுகவின் கோட்டை.. 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் - எஸ்.பி. வேலுமணி உறுதி!

TN Assembly Election Latest News: கோவை எப்போதுமே அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது என்றும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் என்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:37 PM IST

கோவை அதிமுகவின் கோட்டை.. 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் - எஸ்.பி. வேலுமணி உறுதி!

AIADMK SP Velumani Press Meet: கோவை விமான நிலையத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு கட்சித் தொண்டர்கள் இன்று (மார்ச் 28) உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கோவை வந்த அவரை கோவை மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் எட்டு அதிமுக வேட்பாளர்களும் தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் சேர்ந்து வரவேற்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

எஸ்.பி. வேலுமணி பேட்டி 

இதன் பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, கோவை மாவட்டம் முழுவதும் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது., நீலகிரி மற்றும் திருப்பூர் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோவை அதிமுகவின் கோட்டை 

கோவை மாவட்டம் எப்போதும் அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்த காலத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பெரிய வளர்ச்சி திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்டம், விமான நிலைய விரிவாக்கம், மேம்பாலங்கள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டது என கூறினார். 

210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவது உறுதி 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், திமுக ஆட்சியில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக கோவையில் எந்த புதிய திட்டங்களும் முன்னேறவில்லை என குற்றம் சாட்டியனார். மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் வளர்ச்சி திட்டங்கள் விரைவாக கொண்டு வரப்படும். கோவை மட்டுமின்றி திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களிலும் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். மாநிலம் முழுவதும் 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம்.

மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் 

தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் குடிநீர் வரி, சொத்து வரி உள்ளிட்ட பல்வேறு வரிகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மக்கள் இதை தெளிவாக உணர்ந்துள்ளார்கள். அதிமுக ஒரு பெரிய கட்சி என்பதால் கூட்டணியில் சிறிய பிரச்சினைகள் இருப்பது இயல்பானது. அவை காலப்போக்கில் சரியாகிவிடும் என்றார். 

மேலும், திமுக இன்னும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கவில்லை என்றும், அவர்கள் அறிவித்த பின் அரசியல் நிலைமைகளை மதிப்பீடு செய்யலாம் என்றும் கூறிய எஸ்.பி. வேலுமணி, மீண்டும் வளர்ச்சி பெற மக்கள் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளிப்பார்கள் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
AIADMKCoimbatoreSP VelumaniTN Assembly Election

Trending News