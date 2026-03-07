English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: 3 பேருமே குற்றவாளி.. தண்டனை என்ன? நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: 3 பேருமே குற்றவாளி.. தண்டனை என்ன? நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

Coimbatore Student Harassment Case: கோவை விமான நிலையம் பின்புறம், கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யபட்ட விவகாரத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மூவரும் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 7, 2026, 04:56 PM IST
  • கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு
  • 3 பேரும் குற்றவாளி என தீர்ப்பு
  • நீதிமன்றம் அதிரடி

கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: 3 பேருமே குற்றவாளி.. தண்டனை என்ன? நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

Coimbatore Student Harassment Case: கோவை விமான நிலையம் பின்புறம், கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யபட்ட விவகாரத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மூவரும் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது. கோவை சா்வதேச விமான நிலையம் பின்புறம் உள்ள பிருந்தாவன் நகா் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு நவம்பா் 2-ஆம் தேதி இரவு 20 வயது கல்லூரி மாணவி, ஒண்டிப்புதூரைச் சோ்ந்த 25 வயது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமா்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாா். 

Add Zee News as a Preferred Source

கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு

அப்போது, ஒரே வாகனத்தில் வந்த 3 இளைஞா்கள், ஆண் நண்பரை அரிவாளால் தாக்கிவிட்டு, மாணவியை அங்கிருந்து இழுத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனா். இந்த சம்பவம்  மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்தும் கேள்வியை எழுப்பியது. அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு கண்டனங்களை எழுப்பினர். 

மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியைச் சோ்ந்த சதீஷ் என்ற கருப்பசாமி (30), காளி என்ற காளீஸ்வரன் (21), இவா்களது உறவினரான மதுரை மாவட்டம், கருப்பாயூரணியைச் சோ்ந்த குணா என்ற தவசி (20) ஆகிய மூவரையும் போலீஸாா் சுட்டுப் பிடித்தனா்.  இவர்களை போலீசார் பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது, போலீசாரை தாக்கிவிட்டு, மூன்று பேரும் தப்ப முயன்றனர். அப்போது, போலீசார் மூன்று பேரையும் சுட்டு பிடித்தனர். இவர்கள் மீது 8 பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவ செய்தனர்.   இந்த வழக்கு விசாரணை கோவை கூடுதல் மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் மகளிா் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. 

இதன் பின்னா் அரசு தரப்பு விசாரணை நீதிபதி சுந்தரராஜன் முன்னிலையில் கடந்த பிப்ரவரி 2-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது. இதில் மொத்தம் 112 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு சாட்சிப் பதிவுகள் முடிவடைந்துள்ளது.  கல்லூரி மாணவி, அவரது ஆண் நண்பர், மாணவியின் தாய் உள்ளிட்டோரும் சாட்சி அளித்தனர். இந்த வழக்கில் 270 பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

குற்றவாளி 3 பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை

இந்த வழக்கின் விசாரணை 21 நாட்களில் முடிவடைந்தது. இருதரப்பு வாதங்களை கோட்ட கோவை மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி, இன்று (மார்ச் 7) இன்று தீர்ப்பளிக்கப்படும் என அறிவித்தார். இதற்காக இன்று (மார்ச் 7) கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யபட்ட விவகாரத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தபட்டுள்ளனர்.

இதனை அடுத்து, நீதிபதி மூன்று பேரையும் குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்துள்ளார். நவம்பர் 2ஆம் தேதி குற்றம் நடந்து மூவரும் சுட்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில், 4 மாதங்களில்  தண்டனை பெற்றுக் தரப்பட்டுள்ளது.  இந்த நிலையில், தற்போது தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, குற்றவாளி மூன்று பேருக்கும் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை அளித்து  கோவை மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த A-1 குற்றவாளி கருப்பசாமி,அவரது சகோதரர் A-2 குற்றவாளி காளீஸ்வரன் மற்றும் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த A-3 தவசி ஆகிய மூன்று பேருக்கு மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தரராஜன் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு ரூ.7 லட்சம் இழப்பீடு

இதன் பின்பு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அரசு வழக்கறிஞர், "பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு ரூ.7 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் ஆண் நண்பருக்கு ரூ.2 லட்சமும் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.  இந்த தீர்ப்புக்கு பல்வேறு தரப்பினர் வரவேற்பு அளித்துள்ளனர். மேலும், வழக்கறிஞரையும் நீதிபதி பாராட்டியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

