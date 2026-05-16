/கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: முதலமைச்சர் விஜய் எடுக்கப்போகும் அதிரடி நடவடிக்கை?

Coimbatore Metro Rail Project Latest Update: மத்திய அரசின் 'மக்கள் தொகை' விதியால் முடங்கிக் கிடக்கும் ரூ.10,740 கோடி கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு, புதிய முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லியிடம் பேசி ஒப்புதல் பெறுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு கொங்கு மண்டல மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
Coimbatore Metro Rail Project Latest Update: தமிழகத்தின் மிக முக்கிய தொழில் நகரமான கோயம்புத்தூரின் நீண்ட நாள் கனவான மெட்ரோ ரயில் திட்டம், இப்போது மீண்டும் ஹாட் டாபிக்காக மாறியுள்ளது. கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மத்திய அரசிடம் இதற்கான இறுதிப் பச்சைக்கொடியைப் பெறப் பல கட்ட முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டும், அது சாத்தியமாகாமல் போனதால் இந்த பிரம்மாண்ட திட்டத்தின் நிலை கேள்விக்குறியாகவே நீடித்து வருகிறது.
இந்தச் சூழலில் தான், தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக அரியணை ஏறியுள்ள விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு, இந்த மெகா புராஜெக்ட்டை செயல்படுத்துவது மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
தொழில்துறை, ஐடி நிறுவனங்கள், கல்வி நிலையங்கள், ஏற்றுமதி வர்த்தகம் மற்றும் மிக வேகமாக நடந்து வரும் விமான நிலைய விரிவாக்கம் என கோவை அசுர வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. அவிநாசி சாலை, சரவணம்பட்டி, நீலாம்பூர் போன்ற பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன நெரிசல் கட்டுக்கடங்காமல் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் நகரின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு மெட்ரோ ரயில் என்பது மிக அத்தியாவசியமான கட்டமைப்புத் தேவையாக உள்ளது.
இதற்காகக் கடந்த அரசு ரூ.60,000 கோடி உள்கட்டமைப்பு நிதியின் கீழ், சுமார் ரூ.10,740 கோடி மதிப்பில் கோவை மெட்ரோவுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR) 2024 பிப்ரவரியில் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தது. மத்திய நகர்ப்புற அமைச்சகம் கேட்ட கூடுதல் ஆவணங்களும் உடனடியாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.
திட்டம் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரும் என எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், 2025 நவம்பரில் கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்ட அறிக்கைகளை மத்திய அரசு திருப்பி அனுப்பியதாக வெளியான தகவல் அப்பகுதி மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. 2017 மெட்ரோ ரயில் கொள்கையைக் காரணம்காட்டி, 20 லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களுக்கு அனுமதி தர முடியாது என டெல்லி கைவிரித்ததாகக் கூறப்பட்டது. 2011 கணக்கெடுப்பின்படி கோவையின் மக்கள் தொகை 15.84 லட்சம் மட்டுமே என்பது மத்திய அரசின் வாதம்.
இதற்குத் தமிழக தரப்பில் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. 20 லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட வடமாநிலங்களின் பல நகரங்களுக்கு மெட்ரோ திட்டங்களை வாரி வழங்கிய மத்திய அரசு, தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் ஏன் புதிய விதிகளைப் பேசுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால் சாதாரணப் போக்குவரத்துத் திட்டம், தேர்தல் அரசியலாக உருவெடுத்தது. கடந்த ஏப்ரல் 2026 தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது பேசிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், "மத்திய அரசு திட்டத்தை நிராகரிக்கவில்லை, சில திருத்தங்களை மட்டுமே கோரியது. ஆனால் அரசியல் காரணங்களுக்காகத் தவறான வதந்திகள் பரப்பப்படுகின்றன" என விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
இதற்கிடையே, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் சித்திக் கடந்த ஜனவரி 2026ல் ஒரு முக்கியத் தகவலைப் பகிர்ந்திருந்தார். "கோவை மெட்ரோ பணிகள் முடக்கப்படவில்லை. நிலம் கையகப்படுத்தும் முதற்கட்ட வேலைகள் சுமுகமாக முடிந்துள்ளன. மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய திட்ட அறிக்கை மீண்டும் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இதன் மூலம் திட்டம் உயிர்ப்புடன் இருப்பதும், டெல்லியின் இறுதி ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருப்பதும் உறுதியானது.
சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தால் செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்தத் திட்டத்தில் இரண்டு முக்கிய வழித்தடங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. உக்கடம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து விமான நிலையம் வழியாக நீலாம்பூர் செல்லும் 18 நிலையங்கள் கொண்ட சிவப்பு வழித்தடமும், அவிநாசி சாலை மற்றும் சத்யமங்கலம் சாலையை இணைக்கும் பச்சை வழித்தடமும் கோவையின் போக்குவரத்து முகவரியையே மாற்றக்கூடியவை.
கோவையின் ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதாரத்தையும் ரியல் எஸ்டேட் சந்தையையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப் போகும் இந்த மெகா திட்டத்தை, புதிய முதலமைச்சர் விஜய் மத்திய அரசிடம் பேசி எப்படித் தடம் பதிக்க வைக்கப் போகிறார்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.