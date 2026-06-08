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மிட் நைட்டில் மினி பஸ்ஸில்.. காதல் ஜோடி செய்த காரியம்! கோவையில் அதிர்ச்சி - CCTV காட்சி வைரல்!

Coimbatore News: கோவை அருகே ஓரமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த மினி பஸ்ஸில் ஏறிய ஜோடி செய்த சம்பவம் மாவட்டம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:40 PM IST
மிட் நைட்டில் மினி பஸ்ஸில்.. காதல் ஜோடி செய்த காரியம்! கோவையில் அதிர்ச்சி - CCTV காட்சி வைரல்!
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

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R Balaji

R Balaji

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