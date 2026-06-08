/மிட் நைட்டில் மினி பஸ்ஸில்.. காதல் ஜோடி செய்த காரியம்! கோவையில் அதிர்ச்சி - CCTV காட்சி வைரல்!

Coimbatore Crime News: கோவை துடியலூர் பகுதியில் நள்ளிரவில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மினி பஸ்ஸிற்குள் புகுந்து, பேட்டரி மற்றும் சீட்களை திருடி சென்ற காதல் ஜோடியின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.
கோவை மாவட்டத்தின் துடியலூர், வடவள்ளி, மருதமலை, கவுண்டம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் முக்கிய போக்குவரத்து தேவையாக தனியார் சிற்றுந்துகள் அதாவது மினி பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், துடியலூர் பகுதியில் ஒரு மினி பஸ்ஸை அதன் ஓட்டுநரும் நடத்துநரும் இரவு நேர பணி முடிந்ததும் வழக்கம்போல சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், நள்ளிரவு 12 மணிக்கு மேல் அந்த இடத்திற்கு வந்த ஒரு வாலிபரும் இளம் பெண்ணும், ஆள் நடமாட்டம் இல்லாததை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு பஸ்ஸிற்குள் நுழைந்துள்ளனர். பஸ்ஸுக்குள் இருப்பது தெரியக்கூடாது என்பதற்காக ஜன்னல்கள் அனைத்தையும் மூடி உள்ளனர்.
அப்போது சிசிடிவி கேமரா இருப்பதை கவனித்த அவர்கள், அதனை வேறு கோணத்திற்கு திருப்பி உள்ளனர். ஆனால், அவர் கேமராவை திருப்புவதற்கு முன்னதாக இருவரின் முகமும் அதில் தெளிவாக பதிவாகிவிட்டது.
இருவரும் அந்த பேருந்தில் சுமார் 45 நிமிஷம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் புறப்படும்போது அந்த ஜோடி பஸ்ஸின் எஞ்சின் பகுதியில் இருந்த விலை உயர்ந்த பேட்டரி மற்றும் பயணிகள் அமரும் குஷன் இருக்கைகளை திருடிக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளது.
இதையடுத்து மறுநாள் காலை பஸ்ஸை இயக்க வந்த ஊழியர்கள், பொருட்கள் திருடப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். தொடர்ந்து அங்கிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோதுதான், காதல் ஜோடியின் இந்த வினோத கொள்ளை சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன்பும் கோவையில் இதேபோல மினி பஸ்ஸில் திருட்டு நடந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, நள்ளிரவில் மினி பஸ்களை குறிவைத்து திருடும் கும்பலை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும், துடியலூர் மற்றும் வடவள்ளி பகுதிகளில் நள்ளிரவு நேர போலீஸ் ரோந்துப் பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் பஸ் உரிமையாளர்களும் ஊழியர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.