வேட்டையாடு விளையாடு பாணியில் க்ரைம்.. கோவையை அலறவிட்ட தம்பதி.. இளைஞர் கொலைக்கு பின் ஷாக்!

Coimbatore Murder News: பொள்ளாச்சி அருகே தனியார் தோட்டத்தில் தன் மனைவியிடம் தவறாக நடக்க முயற்சித்த நபரை கணவன் மனைவி சேர்ந்து கொன்று புதைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வேட்டையாடு விளையாடு  பட பாணியில்  தம்பதியினர் கொலை செய்துள்ளது அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 2, 2026, 07:38 PM IST
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
camera icon6
Reba John
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
ரூ.2 லட்சம் எட்டும் தங்கம் விலை? நகைப்பிரியர்களுக்கான ஷாக் தகவல்
camera icon10
Gold price
ரூ.2 லட்சம் எட்டும் தங்கம் விலை? நகைப்பிரியர்களுக்கான ஷாக் தகவல்
Coimbatore Murder News: தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. கொலை, வன்முறை சம்பவங்களை தடுக்க  அரசு சார்பில் தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து வந்தாலும், தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது கோவை மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. அதாவது, கோவையில் பெண் ஒருவரை தவறாக நடக்க முயற்சித்த நபர் கொலை செய்யப்ப்டட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கோவையில் நடந்த கொலை சம்பவம்

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள கவுண்டன்பாளையம் பகுதியில் உடுமலை பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரமிளா. இவருக்கு  தனியார் தோட்டம் உள்ளது. இவரது  தோட்டத்தில் கணவர் சந்திரன், மனைவி காளீஸ்வரி இவர்கள் இரண்டு பேரும் தோட்டத்து வேலை செய்து வருகின்றனர். கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஆழியார் வண்ணம் பகுதி சேர்ந்த கருப்புசாமி என்பவரிடம் சந்திரனுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

 கருப்புசாமி தோட்டத்தில் பணிபுரிவதற்கு தனக்கு இஷ்டமில்லை வேறு தோட்டத்தில் பணி இருந்தால் சொல்லுமாறு சந்திரனிடம் கூறியுள்ளார். சந்திரன் தனது மனைவியின் தொலைபேசி எண்ணை கொடுத்து வேலை இருந்தால் சொல்கிறோம் என தெரிவித்துள்ளார். கருப்புசாமி, சந்திரன் இருவரும் வேலை முடிந்தவுடன் ஒன்றாக மது குடிப்பார்கள் எனவும் சந்திரன் மனைவி காளீஸ்வரி மீது கருப்புசாமிக்கு தீராத ஆசை இருந்துள்ளது. அவ்வபோது செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு காளீஸ்வரிடம் தவறாக பேச முயற்சித்துள்ளர் 

இந்த விஷயத்தை தனது கணவர் சந்திரனிடம் கூறிய பொழுது செல்போனில் கருப்புசாமி தொடர்பு கொண்டு பேசி தோட்டத்துக்கு வரவழைத்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த 25ம் தேதி ஒன்றாக இருவரும் மது அருந்தியுள்ளனர். தனது மனைவியை தவறாக நடக்க முயற்சித்த விஷயத்தை கேட்ட பொழுது இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கொலை செய்த தம்பதி

கோபத்தில் சந்திரன் அருகில் இருந்த மண்வெட்டி கைப்பிடி எடுத்து கருப்புசாமி தலையில் அடித்து கணவன் மனைவி இருவரும் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியுள்ளனர். இதனால், ரத்த வெள்ளத்தில் கருப்புசாமி அப்படியே சரிந்தார். கருப்புசாமி உயிரிழந்ததை அடுத்து, கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்ந்து தோட்டத்து பகுதியில் குழி தோண்டி கருப்பு சாமி உடலை புதைத்துள்ளனர்.

மூன்று நாட்கள் ஆன நிலையில் துர்நாற்றம் வீசி உள்ளது. அப்பகுதி மக்கள் இதுகுறித்து காளியாபுரம் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் கருப்பு சாமியின் கைவிரல் வெளியே தெரிந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து ஆனைமலை காவல் நிலைய போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர்.

புகார் அளித்ததின் பேரில் ஆனைமலை துணை கண்காணிப்பாளர் பவித்ரா தலைமையில் போலீசார் தோட்டத்துப் பகுதியில் இருந்து உடலை மீட்டு  பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர்.  மேலும் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். கருப்புசாமி கொலை செய்த விவகாரத்தில் கணவன் சந்திரன், மனைவி காளீஷ்வரியை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விவசாயியை  கணவன் மனைவி அடித்து புதைத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. இது தொடர்பாக போலீசார தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு

மேலும் படிக்க; கொளுத்தும் கோடை வெயில்! விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட 6 முக்கிய அறிவிப்புகள்

மேலும் படிக்க: கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்

