  • கோயம்புத்தூர் செய்திகள்: செம்மொழிப் பூங்கா, குற்றங்கள், ரேஷன் கார்டு மற்றும் மழை நிலவரம்

கோயம்புத்தூர் செய்திகள்: செம்மொழிப் பூங்கா, குற்றங்கள், ரேஷன் கார்டு மற்றும் மழை நிலவரம்

Coimbatore Politics: கோவையில் உச்சக்கட்ட பரபரப்பு: ₹43,000 கோடி முதலீடு, செம்மொழிப் பூங்கா திறப்பு, செங்கோட்டையன் நீக்கம், குற்றச் செய்திகள், மழை நிலவரம், குறைதீர் கூட்டம் உட்பட கோவை மாவட்ட அரசியல் நிலவரம் குறித்து முழு தகவல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 26, 2025, 03:06 PM IST

கோயம்புத்தூர் செய்திகள்: செம்மொழிப் பூங்கா, குற்றங்கள், ரேஷன் கார்டு மற்றும் மழை நிலவரம்

Coimbatore Today News: கோவை மாவட்டத்தின் இன்றைய மற்றும் சமீபத்திய சம்பவம் என்னென்ன? சமீபத்தில் கோவையில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள், குற்றச் சம்பவங்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சனங்கள் குறித்த செய்திகள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. அவற்றைப் பற்றி பார்ப்போம்.

1. அரசியல் மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள் (Coimbatore Local News)

செம்மொழிப் பூங்கா திறப்பு: கோயம்புத்தூரின் காந்திபுரம் மத்தியச் சிறை வளாகத்தில் சுமார் 45 ஏக்கர் பரப்பளவில் ₹208½ கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட செம்மொழிப் பூங்காவை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வைத்துள்ளார். இது கோவையின் முக்கியமான பொழுதுபோக்குத் தலமாக மாறவுள்ளது.

முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு: கோவை அவினாசி சாலையில் நடைபெற்ற 'தமிழ்நாடு வளர்கிறது (டி.என்.ரைசிங்)' என்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்றார். இங்கு ரூ. 43,844 கோடி முதலீட்டில் புதிய தொழில்களுக்கான 158 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

பிரதமர் வருகை: பிரதமர் மோடி கோவைக்கு வருகை தந்ததையடுத்து, பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டதாகவும், விமான நிலையத்தில் வாகன நிறுத்தம் தடை செய்யப்பட்டது மற்றும் சில பகுதிகளில் ட்ரோன் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

அரசியல் விமர்சனம்: தேமுதிக வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை விமர்சனம் செய்து பேசியுள்ளார். மேலும், பாஜக நிர்வாகி ஒருவர் போக்சோ வழக்கில் சிக்கியதாக செய்தி உள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்த விவாதங்கள் தொடர்கின்றன. மத்திய அரசு மெட்ரோ திட்டத்துக்குப் பதிலாக பேருந்துகளைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தியதாகச் செய்திகள் வெளியானது அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2. கோயம்புத்தூர் குற்றச் சம்பவங்கள் ( Coimbatore Crime)

மோசடி: கோவை பால் வியாபாரி ஒருவரிடம் விபூதி அடித்த 'ஐடி நிறுவனம்' எனக் கூறி, ஒரே நாளில் ₹70 லட்சம் பணத்தை மோசடி செய்த தம்பதியினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திருட்டு: முகவரி கேட்பதுபோல நடித்து 3.5 பவுன் நகை பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. மேலும், வீடு புகுந்து 7 மடிக்கணினிகள் திருடப்பட்ட வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.

போக்சோ மற்றும் பாலியல் தொல்லை: கோவை சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரத்தில், சிபாரிசு செய்ய முயன்ற பெண் காவலர் மற்றும் பாஜக நிர்வாகி போக்சோ வழக்கில் சிக்கியுள்ளனர்.

கஞ்சா விற்பனை: மாநகரில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

வனவிலங்குகள்: வால்பாறை-பொள்ளாச்சி சாலையில் சிறுத்தை நடமாட்டம் பற்றிய செய்தியும், கூடலூர் அருகே புலி தாக்கி மூதாட்டி உயிரிழந்த செய்தியும் வெளியாகியுள்ளது.

3. கோயம்புத்தூர் குறைதீர் கூட்டம் (Grievance Meeting) மற்றும் நிர்வாகம்

வாக்காளர் பட்டியல்: 2002 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியல் விவரங்களை ஐந்து வினாடிகளில் காணும் வகையில் கோவை கலெக்டர் ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் புகார்: ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தும் போலீஸார் அபராதம் விதிப்பதாக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

ரேஷன் கார்டு (Ration Card): தமிழ்நாட்டில் பொது விநியோகத் திட்ட (PDS) பயனாளிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட 97,000க்கும் மேற்பட்ட புகார்களுக்குத் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். (கோவையில் உள்ள புகார்கள் இந்த மொத்த எண்ணிக்கையில் அடங்கும்.)

4. கோயம்புத்தூர் மழை நிலவரம் (Coimbatore Rain Status)

நவம்பர் மாதம் என்பதால் மழைப்பொழிவு இயல்பாக உள்ளது. இருப்பினும், சமீபத்திய புயல் பாதிப்புகள் (குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில்) தொடர்பான அபாயங்கள் மற்றும் அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது .ஆனால் கோயம்புத்தூரில் எந்தவொரு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்படவில்லை. மக்கள் பாதிக்கும் அளவுக்கு கோயம்புத்தூரில் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை.

மேலும் படிக்க - உஷார் மக்களே! சென்னைக்கு செம்ம மழை இருக்கு.. தென் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்!

மேலும் படிக்க - Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! இன்று புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

மேலும் படிக்க - சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு!

