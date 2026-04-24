  • ‘தங்க நாயணம்’.. திமுக ஸ்மாட் மூவ்.. செந்தில் பாலாஜியால் வானதி சீனிவாசன் அதிர்ச்சி!

கரூரை போலவே கோவை வடக்கிலும் திமுக தங்க நாணயம் கொடுத்து டிவிஸ்ட் செய்த நிலையில், பாஜக மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 24, 2026, 03:50 PM IST
  • கோவை வடக்கு தொகுதியில் தங்க நாணய டோக்கன்கள் வழங்கப்படதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது
  • இதனால் அத்தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
  • QR கோடு மூலம் தங்கம் வெள்ளி கொடுத்து மக்களை தவறாக வழிநடத்துகின்றனர் என வானதி குற்றச்சாட்டு

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்திருக்கிறது. இதில் கோவை தொகுதி அதிக கவனத்தை ஈர்த்தது. காரணம் மற்ற மாவட்டங்களை விட கொங்கு பகுதியில் மக்கள் அதிக ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்கு செலுத்தினர். இந்த சூழலில், கோவை தெற்கில் போட்டியிட்டுள்ள செந்தில் பாலாஜி, அத்தொகுதியில் மட்டுமல்லாமல், பாஜக மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிட்டுள்ள கோவை வடக்கு தொகுதியிலும் கவனம் செலுத்தி உள்ளதாகவும் அங்கு கரூர் பாணியை பின்பற்றி தங்க நாணயம் விநியோகம் செய்ய டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது வானதி சீனிவாசனுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

தங்க நாணய டோக்கன் - வானதி அதிர்ச்சி 

இது தொடர்பாக வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்கள் கூறியதாவது, திமுகவினர் QR கோடு மூலம் தங்கம், வெள்ளி நாணயங்கள் வழங்கப்படும் என மக்களை தவறாக வழிநடத்துகின்றனர். அவர்கள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டாலும், மக்கள் மாற்றத்திற்கான முடிவில் உறுதியாக உள்ளனர் என தெரிவித்தார். 

கரூரில் இருந்து கோவைக்கு பறந்த செந்தில் பாலாஜியை 

கொங்கு மண்டலத்தை பொறுத்தவரை அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. இந்த சூழலில், அதனை கைப்பற்றும் முனைப்பில் திமுக உள்ளது. இதன் காரணமாகவே கரூரில் இருந்த செந்தில் பாலாஜியை கோவையில் களமிறக்கி இருக்கிறது. இதனால் திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே உச்ச போர் நடந்து வருகிறது. மறுபக்கம் அதிமுக வெற்றியை தக்க வைக்க வேலுமணி முயற்சித்து வருகிறார். 

கடந்த முறை கோவை தெற்கில் போட்டியிட்ட வானதி சீனிவாசன் இம்முறை கோவை வடக்கில் போட்டியிட்டுள்ளார். திமுக சார்பில் செந்தமிழ்செல்வம் போட்டியிட்டுள்ளார். வானதி சீனிவாசன் ஏற்கனவே கோவை தெற்கு தொகுதியில் வென்றிருப்பதாலும் கோவை அதிமுகவின் கோட்டையாக இருப்பதாலும் வானதியே வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. 

திமுக பக்கா பிளான் 

ஆனால் கோவை வடக்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி செய்திருக்கும் வேலையை பார்த்தி வானதி சீனிவாசன் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். அத்தொகுதியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வாக்காளர்களுக்கும் திமுக ரூ. 2,500 பணப் பட்டுவாடா செய்ததாக கூறப்படுகிறது. பாஜக தரப்பில் ரூ. 1000 கொடுக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், எப்படியாவது வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் திமுக தங்க அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்தது. 

கரூரை போல் கோவை வடக்கில் தங்க நாணயம் 

முன்னதாக கரூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு அரை கிராம் தங்க நாணயம் வழங்கப்படது. அதே ஆயுதத்தை கோவை வடக்கு தொகுதியிலும் திமுக பயன்படுத்தி உள்ளது. கரூரை போலவே கோவை வடக்கிலும் தங்க நாணயம் கொடுக்க திட்டமிட்டு அதற்கான டோக்கனை கடந்த இரண்டு நாட்களாக விநியோகம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தேர்தலுக்கு பின்னர் டோக்கனை கொடுத்து தங்க நாணயம் பெற்று கொள்ளலாம் என கூறியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் அத்தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் மற்றும் அதிமுகவினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.  

