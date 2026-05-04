தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோவை வடக்கு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 118 தொகுதியாகும். இத்தொகுதி கோவை மாநகராட்சியின் முக்கிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இது வெறும் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி மட்டுமல்ல, கோவையின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஒரு மையப்படுதியாகும். இத்தொகுதியில் குறி, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அதிகளவில் உள்ளன.
கோவை வடக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கோவை வடக்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கோவை வடக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): செந்தமிழ் செல்வன்
பாஜக (அதிமுக கூட்டணி): வானதி சீனிவாசன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நர்மதா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): V. சம்பத் குமார்
கோவை வடக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,96,939
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,45,849
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,51,061
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29
கோவை வடக்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 75.51% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கோவை வடக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அம்மன் கே. அர்ஜுனன் (அதிமுக) - 81,454 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சண்முகசுந்தரம் (திமுக) - 77,453 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: R. தங்கவேலு (மக்கள் நீதி மையம்) - 26,503 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: C.B. பாலேந்திரன் - 11,433 வாக்குகள்
கோவை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கோவை வடக்கு தொகுதியில் 59.90% வாக்குகள் பதிவாகின.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
