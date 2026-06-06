/கோவை: ஓடும் ரயிலில் அலறிய மாணவி.. தலைமை காவலர் செய்த கொடூரம்.. அதிரடி கைது!

Coimbatore Crime News: தமிழகத்தில் பெண்கள், குழந்தைகள் எதிராக வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை., வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, கோவையில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. எனவே, இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்க வேண்டும் என வலியறுத்தபப்ட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், கோவையில் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு வந்துகொண்டிருந்த ரயிலில் சட்டக் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கோவை தலைமை காவலர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கோவையைச் சேர்ந்த 20 வயதுடைய சட்டக் கல்லூரி மாணவி ஒருவர், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து ரயில் மூலம் கோவைக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது ரயில் காட்பாடி அருகே சென்றுகொண்டிருந்த நிலையில், அவரது இருக்கைக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த நபர் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. மாணவி எச்சரித்த பின்னரும் அந்த நபர் தொடர்ந்து தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து மாணவி தனது செல்போனில் சம்பவத்தை வீடியோவாக பதிவு செய்து, அருகில் இருந்த சக பயணிகளிடம் தெரிவித்தார். அவர்கள் அந்த நபரிடம் விசாரித்தபோது, அவர் கோவை ஆர்.எஸ்.புரம் காவல் நிலையத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவில் பணியாற்றி வந்த தலைமை காவலர் ஷேக் அப்துல்லா என்பது தெரியவந்தது.
இதற்கிடையில், ரயில் கோவையை வந்தடைந்ததும் ஷேக் அப்துல்லா அங்கிருந்து சென்றுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட மாணவி கோவை ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். சம்பவம் அரக்கோணம் ரயில்வே காவல் எல்லைக்குள் நடந்ததால், வழக்கு அரக்கோணம் ரயில்வே காவல்துறைக்கு மாற்றப்பட்டது.
புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட அரக்கோணம் ரயில்வே போலீசார், ஷேக் அப்துல்லா மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து அவர் தற்காலிகமாக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார். கைது நடவடிக்கையைத் தவிர்க்க அவர் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கோவை ரயில் நிலையம் அருகே இருந்த ஷேக் அப்துல்லாவை நேற்று போலீசார் கைது செய்து விசாரணைக்காக அரக்கோணத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். இந்த சம்பவம் காவல்துறை வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.