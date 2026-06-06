Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Coimbatore
  • /கோவை: ஓடும் ரயிலில் அலறிய மாணவி.. தலைமை காவலர் செய்த கொடூரம்.. அதிரடி கைது!

கோவை: ஓடும் ரயிலில் அலறிய மாணவி.. தலைமை காவலர் செய்த கொடூரம்.. அதிரடி கைது!

Coimbatore Crime News: சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு வந்துகொண்டிருந்த ரயிலில் சட்டக் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கோவை தலைமை காவலர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:00 PM IST
கோவை: ஓடும் ரயிலில் அலறிய மாணவி.. தலைமை காவலர் செய்த கொடூரம்.. அதிரடி கைது!
Image Credit: Coimbatore Crime News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி
TN Government17 min ago
2
Kerala Lottery Result1 hr ago
3
Team India1 hr ago
4
Rajesh Exports1 hr ago
5
Tamil Nadu government1 hr ago