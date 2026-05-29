/கோயம்புத்தூர் மின் தடை: மேட்டுப்பாளையம், அன்னூர், பொள்ளாச்சி பகுதிகளில் நாளை 7 மணி நேர பவர்கட்

Coimbatore Power Cut Alert: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மின் விநியோக கட்டமைப்பை சீரமைக்க இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) மற்றும் நாளை (சனிக்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இதனால் மேட்டுப்பாளையம், அன்னூர், பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 04:00 மணி வரை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் என்று மின்வாரிய செயற்பொறியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Coimbatore Power Shutdown Update: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மின் விநியோக கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காகவும், தடையில்லா மின்சாரத்தை உறுதி செய்வதற்காகவும் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன்காரணமாக, கோவை மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளான மேட்டுப்பாளையம், அன்னூர், பசூர் மற்றும் பொள்ளாச்சி கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) மற்றும் நாளை (சனிக்கிழமை) ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை என மொத்தம் 7 மணி நேரம் இந்த மின் தடை அமலில் இருக்கும் என கோவை மின் பகிர்மான வட்ட வடக்கு செயற்பொறியாளர் ஆர்.சத்யா மற்றும் பொள்ளாச்சி செயற்பொறியாளர் ராஜா ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வுகள் மற்றும் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஆகியவை அடுத்தடுத்து நடைபெற்றதால், பொதுமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எவ்வித இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த காலகட்டத்தில் எவ்வித தடையுமின்றி சீரான மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வந்தது.
தற்போது தேர்வுகள் மற்றும் தேர்தல் நடைமுறைகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மின் பாதைகளில் உள்ள பழுதுகளை நீக்குதல், பழுதடைந்த மின்கம்பங்களை மாற்றுதல், மின் கம்பிகளில் உராய்ந்து நிற்கும் மரக்கிளைகளை வெட்டுதல் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களில் உள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்தல் போன்ற அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகளை மின்வாரிய ஊழியர்கள் தற்போது மீண்டும் முழுவீச்சில் தொடங்கியுள்ளனர்.
பொதுமக்கள் தங்களது அன்றாட தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ளும் வகையில், மின்சார விநியோகம் நிறுத்தப்படும் பகுதிகள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களின் விவரங்கள் கீழே அட்டவணையாகத் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளன.
துணை மின் நிலையங்கள்
மின்தடை நேரம்
மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய பகுதிகள்
|மேட்டுப்பாளையம், அன்னூர், பசூர்
|காலை 09:00 மணி முதல்மாலை 04:00 மணி வரை
|மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை, ஆலாங்கொம்பு, ஜடையம்பாளையம், தேரம்பாளையம், கரியம்பாளையம், தெலுங்கு பாளையம், கெம்பநாயக்கன்பாளையம், அன்னூர் நகரம், பசூர், பூசாரி பாளையம், இடையர்பாளையம், செல்லனூர், ஆயிமாபுதூர், ஒட்டப்பாளையம், ஜீவா நகர், அன்னூர் மேட்டுப்பாளையம், மேட்டுக் காடு புதூர், அம்மா செட்டி புதூர்
துணை மின் நிலையங்கள்
மின்தடை நேரம்
மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய பகுதிகள்
|தாளக்கரைஜமீன், முத்தூர்(பொள்ளாச்சி கோட்டம்)
|காலை 09:00 மணி முதல்மாலை 04:00 மணி வரை
|ஜமீன் முத்தூர், அய்யம்பாளையம், மண்ணூர், ராமபட்டிணம், வெள்ளையகவுண்டனூர், கொசுவமடை, ராமநாதபுரம், ஜலத்தூர், தேவம்பாடி, காளிபாளையம், களத்துபுதூர், செல்லாண்டிகவுண்டன்புதூர், நல்லுத்துக்குளி, ஒரக்கலியூர், போடிபாளையம், குளத்தூர், பொன்னாயூர், முருகன் நிலையம், நல்லூர், சக்தி கார்டன், கோல்டன்சிட்டி, டி.நல்லிகவுண்டன்பாளையம், ஆர்.பொன்னாபுரம், ஆ.சங்கம்பாளையம், வேலவன் நகர், சக்தி மில் பின்புறம், சிங்காரவேலவன் காலனி, ஜே.ஜே.காலனி, வெங்கடேஷ் காலனி, சேரன் தொழிலாளர் காலனி, சரஸ்வதி அவென்யூ, பெருமாள் நகர்
|மார்ச்சநாயக்கன் பாளையம்
|காலை 09:00 மணி முதல்மாலை 04:00 மணி வரை
|வாழைக்கொம்பு நாகூர், சுப்பேகவுண்டன்புதூர், ஆலங்கடவு, வளந்தாயமரம், மீனாட்சிபுரம், குளத்துபுதூர், பெரியபோது, திவான்சாபுதூர், கணபதிபாளையம், கோவிந்தாபுரம், காளியப்பகவுண்டன்புதூர், ஆத்துப்பொள்ளாச்சி, பூச்சனாரி, திம்மங்குத்து, சாத்துப்பாறைசித்தூர், சாமியாண்டிபுதூர், நாதேகவுண்டன்புதூர், மண்ணூர், கோபாலபுரம், தாவளம்
தற்போது நிலவி வரும் கடுமையான கோடைகாலம் காரணமாக கோவை மாவட்டம் முழுவதும் மின்சாரத்தின் தேவை வழக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. வீடுகளில் ஏசி (Air Conditioner), குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் ஏர் கூலர்களின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளதால், மின்சார விநியோக கட்டமைப்பில் அதிகப்படியான லோடு (Overload) ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஆங்காங்கே மின்மாற்றிகள் (Transformers) பழுதடைவதையும், லோ-வோல்டேஜ் (Low Voltage) பிரச்சனைகளையும் தவிர்க்க இந்த மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மிகவும் அவசியமானதாகிறது.
பராமரிப்பு பணிகள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் முடிவடைந்து விட்டால், மாலை 4 மணிக்கு முன்பாகவே மின் விநியோகம் மீண்டும் தொடங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறு குறு தொழிலகங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான குடிநீர் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்கூட்டியே தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ளுமாறு மின்வாரியத் துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. மேலும், இந்த தற்காலிக சிரமத்திற்கு பொதுமக்கள் மின்வாரிய ஊழியர்களுடன் ஒத்துழைக்குமாறும் கோரப்பட்டுள்ளது.
பதில்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் 2026 மே 29 (வெள்ளிக்கிழமை) மற்றும் மே 30 (சனிக்கிழமை) ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு வெவ்வேறு பகுதிகளில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
பதில்: சனிக்கிழமை அன்று மேட்டுப்பாளையம், அன்னூர் மற்றும் பசூர் ஆகிய முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
