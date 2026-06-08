/Coimbatore Power Cut June 09: கோவை நாளை (ஜூன் 09) மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி காரணமாக நாளை (ஜூன் 09) செவ்வாய்கிழமை கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை என 7 ம்ணி நேரம் மின்தடை இருக்கும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும், பராமரிப்பு பணி முன்கூட்டியே முடிவடைந்தால், மின் விநியோகம் விரைவாகவே வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், நாளை எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கவுண்டம்பாளையம்: 24 மணி நேரமும் குடிநீர் வழங்கும் அத்திக்கடவு திட்டம், வீட்டு வசதி வாரியம், ஏஆர் நகர், தமாமி நகர், டிரைவர்கள் காலனி, சாமுண்டேஸ்வரி நகர், சுகுணா நகர், யூனியன் சாலை, அசோக் நகர், .முருகன் நகர், பாரதி நகர்.
மருதூர்: தோலம்பாளையம், வெள்ளியங்காடு, சிலியூர், தாயனூர், மருதூர், சென்னிவீரம்பாளையம், காரமடை, சிக்கராம்பாளையம், கரிச்சிபாளையம், கண்ணார்பாளையம், களட்டியூர், போஜனங்கனூர், எம்.ஜி.புதூர்.
பெரியநாயக்கன்பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம், நாய்க்கன்பாளையம், கோவனூர், கூடலூர் கவுண்டம்பாளையம், ஜோதிபுரம், பிரஸ் காலனி, வீரபாண்டி, சேங்காலிபாளையம், பூச்சியூர், சமநாயக்கன்பாளையம், அத்திபாளையம், கோவிந்தநாயக்கன்பாளையம், மணியகாரபாளையம்.
மாதம்பட்டி: மாதம்பட்டி, ஆலாந்துறை, குப்பனூர், கரடிமடை, பூண்டி, செம்மேடு, தீத்திபாளையம், பேரூர், கவுண்டனூர், காளம்பாளையம், பேரூர்செட்டிபாளையம்.
தேவராயபுரம்: தேவராயபுரம், போளுவாம்பட்டி, விராலியூர், நரசிபுரம், ஜே.என்.பாளையம், காளியண்ணன்புதூர், புதூர், தென்னமநல்லூர், கொண்டயம்பாளையம், தென்றல் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 09) செவ்வாய்கிழமை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
எனவே மின்தடை ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவே மொபைல் போன்கள், லேப்டாப்கள், பவர் பேங்க்கள் போன்ற முக்கிய சாதனங்களுக்கு முழுமையாக சார்ஜ் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். அதேபோல், அன்றாடத் தேவைக்கான குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகத் தண்ணீரை முன்கூட்டியே தொட்டிகளில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.