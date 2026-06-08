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Coimbatore Power Cut June 09: கோவை நாளை (ஜூன் 09) மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Coimbatore Power Cut June 09: கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 09) மாதாந்திர பணி காரணமாக மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை என 7 மணி நேரம் மின் சேவை இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:47 PM IST
Coimbatore Power Cut June 09: கோவை நாளை (ஜூன் 09) மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!
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R Balaji

R Balaji

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