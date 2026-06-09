/கோவை மக்களே அலர்ட்! நாளை இந்த பகுதிகளில் 7 மணி நேரம் மின்தடை..முக்கிய அறிவிப்பு

மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நாளை (ஜூன் 10) புதன்கிழமை கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பை மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
மதம்பாளையம் எஸ்.எஸ்: பெத்தாபுரம், தண்ணீர்பந்தல், கோட்டைப்பிரிவு, ஒன்னிபாளையம்ரோடு, அறிவொளி நகர், சின்னமடம்பாளையம், மடம்பாளையம், செல்வபுரம், சாந்திமேடு, பாரதி நகர், சமநாயக்கன்பாளையம் சாலை, கண்ணர்பாளையம் சாலை.
தேவனம்பாளையம்: வகுதம்பாளையம், தேவனாம்பாளையம், செடிபுதூர் ஒரு பகுதி, கபாலங்கரை ஒரு பகுதி, எம்மேகவுண்டம்பாளையம், செரிபாளையம், ஆண்டிபாளையம்.
கோவை: செங்குட்டுப்பாளையம், என்.ஜி.புதூர், பெரும்பதி, முள்ளுபாடி, வடக்கிபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 10) மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
எனவே, மொபைல் போன்கள், லேப்டாப்கள், பவர் பேங்க் மற்றும் அவசர கால விளக்குகள் ஆகியவற்றை இன்றிரவே முழுமையாக சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது. காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது என்பதால், அன்றாட தேவைகளுக்கான குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான தண்ணீரை முன்கூட்டியே மோட்டார் போட்டு தொட்டிகளில் நிரப்பிச் சேமித்துக் கொள்ளவும்.
மேலும், இப்பகுதிகளில் உள்ள சிறு வணிக நிறுவனங்கள், மாவு மில்கள், கணினி மையங்கள் மற்றும் தையல் கடைகள் தங்களின் அன்றாட பணிகளை இந்த மின் தடை நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.