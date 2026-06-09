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கோவை மக்களே அலர்ட்! நாளை இந்த பகுதிகளில் 7 மணி நேரம் மின்தடை..முக்கிய அறிவிப்பு

Coimbatore Power Cut June 10: கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 10) மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 09, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:38 PM IST
கோவை மக்களே அலர்ட்! நாளை இந்த பகுதிகளில் 7 மணி நேரம் மின்தடை..முக்கிய அறிவிப்பு
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R Balaji

R Balaji

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