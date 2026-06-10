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Coimbatore Power Cut June 11: கோவையில் நாளை 7 மணி நேர மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகள் தெரியுமா?

Coimbatore Power Cut June 11: கோவை மாவட்டத்தில் நாளை மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக பல பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:38 PM IST
Coimbatore Power Cut June 11: கோவையில் நாளை 7 மணி நேர மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகள் தெரியுமா?
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R Balaji

R Balaji

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