/Coimbatore Power Cut June 11: கோவையில் நாளை 7 மணி நேர மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகள் தெரியுமா?

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 11) மாதாந்திர மின் பணிகள் நடப்பதன் காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை என 7 மணி நேரம் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. பராமரிப்பு பணிகள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாக முடிவடைந்தால், முன்கூட்டியே மின் விநியோகம் செய்யப்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மாவட்டத்தில் எந்தெந்த பகுதிகளில் இந்த மின்தடையானது இருக்கும் என்ற முழு விவரத்தை மின்சார வாரியம் வெளியிட்டிருக்கிறது.
கோவில்பாளையம்: சர்க்கார்சமகுளம், கோவில்பாளையம், குரும்பபாளையம், மண்ணிக்கம்பாளையம், அக்ரகார சாமகுளம், கொண்டையம்பாளையம், குன்னத்தூர், கல்லிபாளையம், மொண்டிகாலிபுதூர்.
பொள்ளாச்சி: சமத்தூர், ஆவல்சின்னம்பாளையம், தளவாய்பாளையம், பழயூர், நாச்சிபாளையம், பொன்னாபுரம், பூச்சியூர், பில்சினாம்பாளையம், ஜமீன்கொட்டாம்பட்டி, வடுகபாளையம், குறிஞ்சரி, நம்பிமுத்தூர், பத்தநாயக்கனூர், சுண்டகன்பாளையம்.
கோவை: பாரதி காலனி, பீளமேடு புதூர், சௌரிபாளையம், நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு, புலியகுளம், கணபதி தொழிற்பேட்டை, ஆவாரம்பாளையம், ராமநாதபுரம், கல்லிமடி, திருச்சி ரோடு (பகுதி), மீனா எஸ்டேட், உடையம்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 11) மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
எனவே பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான குடிநீரை இன்றே சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும். அதேபோல் மொபைல் போன், லேப்டாப் மற்றும் இன்வெர்ட்டர்களை முன்கூட்டியே சார்ஜ் செய்து கொள்ளுங்கள். மின்சாதன பொருட்களை பாதுகாப்பாக அணைத்து வைத்து, மின்வாரிய பணிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.