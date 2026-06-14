/Coimbatore Power Cut: கோவை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 15 எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர் கட்? முழு விவரம்

கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 15) திங்கள்கிழமை பல்வேறு பகுதிகளில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை என மொத்தமாக 7 மணி நேரம் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. இந்த நிலையில், பராமரிப்பு பணி காரணமாக எந்தெந்த பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்பட உள்ளது என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் தங்களின் வேலையை மின்தடைக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக மொபைல், லேப்டாப் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மின் சாதன பொருட்களை முன்கூட்டியே சார்ஜ் செய்துகொள்ளவும். மேலும், தொட்டியில் தண்ணீரும் நிறப்பி கொள்ளவும்.