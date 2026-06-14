Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Coimbatore
  • /Coimbatore Power Cut: கோவை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 15 எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர் கட்? முழு விவரம்

Coimbatore Power Cut: கோவை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 15 எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர் கட்? முழு விவரம்

Coimbatore Power Cut June 15: மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு காரணமாக நாளை (ஜூன் 15) திங்கள்கிழமை கோவை மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:33 PM IST
Coimbatore Power Cut: கோவை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 15 எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர் கட்? முழு விவரம்
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Coimbatore Power Cut: கோவை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 15 எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர் கட்?
Coimbatore news1 min ago
2
Tamil Nadu home loan8 min ago
3
Karur News33 min ago
4
thirumavalavan News1 hr ago
5
CV Shanmugam1 hr ago