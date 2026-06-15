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கோவையில் நாளை பவர் கட்.. ஜூன் 16 மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்

Coimbatore Power Cut June 16: கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 16) மின் பராமரிப்பு காரணமாக சில பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்ற முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:05 PM IST
கோவையில் நாளை பவர் கட்.. ஜூன் 16 மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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கோவையில் நாளை பவர் கட்.. ஜூன் 16 மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
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