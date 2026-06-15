/கோவையில் நாளை பவர் கட்.. ஜூன் 16 மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்

Coimbatore Power Cut June 16: கோவை மாவட்டத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 16) செவ்வாய்கிழமை மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை அப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
குப்பேபாளையம்: குப்பேபாளையம், ஒன்னிபாளையம், சி.கே.பாளையம்,கள்ளிபாளையம், காட்டம்பட்டி, செங்காளிபாளையம், கரிச்சிபாளையம், வடுகபாளையம், கதவுக்கரை, மொண்டிகாலிபுத்தூர், மூணுகட்டியூர், ரங்கப்பகவுண்டன்புதூர்.
கோவை (போடனூர்): ஈச்சனாரி, என்.ஜே.புரம், கே.வி.பாளையம், போத்தனூர், வெள்ளலூர்.
பொள்ளாச்சி (கோமங்கலம்புதூர்): கோமங்கலபுதூர், காடிமேடு, கொளநாயக்கன்பட்டி, லட்சுமிபுரம், சத்திபாளையம், வாத்தநல்லூர், கொல்லர்பட்டி, கே சுங்கம், நல்லம்பள்ளி, திப்பம்பட்டி, கஞ்சம்பட்டி, பூசாரிபட்டி.
கோவை (பாப்பநாயக்கன் பாளையம்): புரானி காலனி, ஆவாரம்பாளையம், கணேஷ் நகர், காமதேனு நகர், நவ - இந்தியா சாலை, கணபதி பேருந்து நிலையம், சித்தாபுதூர், பழையூர், பி.என்.பாளையம், ஜிகேஎன்எம் மருத்துவமனை, அலமு நகர், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை மற்றும் கல்யாண மன் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் வேலையை மின்தடை நேரத்திற்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக மொபைல் போன், லேப்டாப் உள்ளிட்ட மின்சாதன பொருட்களை சார்ஜ் செய்து கொள்ளவும். அதேபோல் தேவைப்படும் தண்ணீரை தொட்டியில் முன்கூட்டியே ஏற்றி வைத்து கொள்ளவும்.
மின்தடை செய்யப்படும் நாள்: ஜூன் 16 செவ்வாய்கிழமை.
மின்தடை செய்யப்படும் நேரம்: காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை.
மின்தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: குப்பேபாளையம், போடனூர், கோமங்கலம்புதூர், பாப்பநாயக்கன் பாளையம் சுற்று வட்டார பகுதிகள்.
காரணம்: மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி.