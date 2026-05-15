/Coimbatore Shutdown: நாளை பவர்கட்.. கோவை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! உஷார் மக்களே

Coimbatore Shutdown Areas (May 16 - Saturday): கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நாளை (மே 16) சனிக்கிழமை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை இந்த மின்தடையானது இருக்கும். இந்த நிலையில், எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர்கட் செய்யப்படுகிறது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Coimbatore Shutdown Areas (May 16 - Saturday): கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (மே 16) சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
கோவை டவுன் பகுதிகள்: காந்திபுரம், சித்தாபுதூர், டாடாபாத், ஆவாரம்பாளையம் பகுதி, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, சர்க்யூட் ஹவுஸ், விமானப்படை, சுக்ரவார்பேட்டை, மரக்கடை, ராம்நகர், சாய்பாபா காலனி, பூமார்க்கெட், ரேஸ் கோர்ஸ், சிவானந்தா.
சூலூர் பகுதி: சூலூர், டி.எம்.நகர், ரங்கநாதபுரம், எம்.ஜி.புதூர், பி.எஸ்.நகர், கண்ணம்பாளையம், காங்கேயம்பாளையம், ராவுத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்குமாறு மின் வாரியம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. மேலும், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னதாகவே பணிகள் முடிந்தால், அதற்கேற்ப மின் விநியோகம் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|தேதி
|மே 16 சனிக்கிழமை
|நேரம்
|காலை 09 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
|மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்
|கோவை டவுன் பகுதி மற்றும் சூலூர் பகுதி
|காரணம்
|மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள்