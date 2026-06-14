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கைதியை தப்பிக்கவிட்ட போலீசார்... 2 பேர் கைது... 3 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் - நடந்தது என்ன?

Coimbatore Latest News Updates : கோவையில் சிறை கைதியை தப்பிக்க உதவியதாக கூறி இரண்டு காவலர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைதிகள் பாதுகாப்பில் கவன குறைவாக இருந்த காவலர்கள் மூன்று பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 14, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:26 PM IST
கைதியை தப்பிக்கவிட்ட போலீசார்... 2 பேர் கைது... 3 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் - நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credits : Coimbatore Prisoner Escaped | Image Source :Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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கைதியை தப்பிக்கவிட்ட போலீசார்... 2 பேர் கைது... 3 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் - நடந்தது என்ன
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