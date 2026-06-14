/கைதியை தப்பிக்கவிட்ட போலீசார்... 2 பேர் கைது... 3 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் - நடந்தது என்ன?

Coimbatore Latest News Updates : ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் பிம்முடு அஜித் குமார். இவரது வயது 35. கார் விற்பனை தொழில் செய்த வந்த இவர், அந்த தொழிலில் பலரை ஏமாற்றி மோசடி செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார். இவர் மீது ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலங்களில் 30க்கும் மேற்பட்ட மோசடி வழக்குகள் உள்ளன.
திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் இதே போல கார் விற்பனை செய்வது போல 2 பேரிடம் பணம் பெற்று மோசடி செய்து உள்ளார். இந்த வழக்கில் பிம்முடு அஜித் குமாரை திருப்பூர் போலீசார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கைது செய்தனர்.
அதன் பிறகு, கடந்த வாரம் அவர் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் சிறையில் உடல்நிலை சரியில்லை என கூறியதால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர், கோவை மத்திய சிறையில் இருந்து கோவை அரசு மருத்துவமனையில் கைதிகள் வார்ட்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
அங்கு அவருக்கு காலில் ஏற்பட்ட காயம் மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. பிம்முடு அஜித் குமார் சிகிச்சை பெற்று வந்த வார்டில் மேலும் 3 கைதிகள் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெரும் கைதிகளுக்கு தலா ஒரு போலீஸ் வீதம் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் (ஜூன் 12 - வெள்ளி) இரவு 7.30 மணிக்கு கோவை அரசு மருத்துவமனை வார்டில் இருந்து பிம்முடு அஜித் குமார் போலீசாரிடம் இருந்து தப்பி ஓடினார். கைதிகள் சிகிச்சை பெறும் வார்டுக்கும் மகளிர் சிகிச்சை பிரிவு வார்டுக்கும் இடையில் தடுப்பு வைக்கப்பட்டு இருந்தது. அதன் அருகில் கழிப்பறை இருந்தது.
அதை பயன்படுத்தி அதில் இருந்த துவாரம் வழியாக பிம்முடு அஜித் குமார் நுழைந்து மகளிர் சிகிச்சை பிரிவு வார்டு வழியாக சென்று மருத்துவமனையை விட்டு வெளியேறி உள்ளார். அப்போது அவர் அடையாளம் தெரியாமல் இருக்க முகத்தில் துணியை கொண்டு மூடி நடந்து சென்று உள்ளார்.
இது அங்கு உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. பிம்முடு அஜித் குமார் பிடிக்க உடனடியாக மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் கண்ணன் தனிப்படை அமைத்து உத்தரவிட்டார். போலீசார் அவரை வலை வீசி தேடினர். நள்ளிரவில் விடிய விடிய நடந்த தேடுதல் வேட்டையில் பிம்முடு அஜித் குமார் தப்பி ஓடிய 5 மணி நேரத்தில் மீண்டும் போலீசில் சிக்கிவிட்டார்.
சேலம் மேச்சேரி பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு இருந்த போலீசார் பிம்முடு அஜித் குமாரை மீண்டும் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர். அதன் பிறகு பிம்முடு அஜித் குமாரை கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் போலீசார் கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
போலீசார் விசாரணையில் பிம்முடு அஜித் குமார் நீண்ட நாட்களாக திட்டம் தீட்டி தப்பிக்க முயற்சி செய்தது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவத்தில் அவர் தப்பிக்க உதவியாக இருந்த கார் ஓட்டுநர் விஜயகுமார் மற்றும் அவருக்கு உதவியாக இருந்த இரண்டாம் நிலை காவலர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
மேலும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கைதி தப்பிய சம்பவத்தில் போலீசாரின் கவனக்குறைவு குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் சென்றன.
இது தொடர்பாக கோவை அரசு மருத்துவமனையில் கைதிகள் பாதுகாப்பில் கவன குறைவாக இருந்த காவலர்கள் எஸ்.எஸ்.ஐ பெரியசாமி, பாரதிதாசன், அசோக்குமார் ஆகிய மூன்று பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.