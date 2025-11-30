English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • கோவையில் சுட்டுப்பிடிக்கப்பட்ட வடமாநில கொள்ளையன் திடீர் மரணம்... காரணம் துப்பாக்கிச்சூடா?

கோவையில் சுட்டுப்பிடிக்கப்பட்ட வடமாநில கொள்ளையன் திடீர் மரணம்... காரணம் துப்பாக்கிச்சூடா?

Coimbatore News:  கோவையில் போலீசாரால் சுட்டுப்பிடிக்கப்பட்ட கொள்ளையர்களில் ஒருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், நீதிபதி தலைமையில் தற்போது விசாரணை தொடங்கி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:57 PM IST
  • நேற்று முன்தினம் கொள்ளை சம்பவம் நடந்துள்ளது.
  • நேற்று போலீசார் அவர்களை சுட்டிப்பிடித்தனர்.
  • இந்நிலையில், இன்று மதியம் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.

கோவையில் சுட்டுப்பிடிக்கப்பட்ட வடமாநில கொள்ளையன் திடீர் மரணம்... காரணம் துப்பாக்கிச்சூடா?

Coimbatore Latest News Updates: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் கவுண்டம்பாளையத்தில் அரசு அலுவலர்கள் வாடகைக்கு குடியிருப்போர் குடியிருப்புகள் உள்ளன. வீட்டு வசதி வாரியத்தால் அரசு ஊழியர்களுக்காக கட்டப்பட்ட குடியிருப்புகளாகும். இது 8 பிளாக்குகளில் தலா 14 மாடிகளுடன் மொத்தம் 1,848 வீடுகளைக் கொண்டு உள்ளது.

Coimbatore Latest News: பட்டப்பகலில் கொள்ளை சம்பவம் 

இந்நிலையில், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 28) அன்று பிற்பகல் 12 மணி முதல் சுமார் 1 மணி வரை  C - 3 பிளாக்கில் குடி இருந்த விமலா, ரேணுகா, கிருஷ்ணசாமி, சந்திரன் உள்ளிட்ட ஏழுக்கு மேற்பட்ட வீடுகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்தில் அடுத்தடுத்து  பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு திருட்டுச் சம்பவம் நடந்தேறியுள்ளது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு கவுண்டம்பாளையம் காவல் துறையினர், கைரேகை நிபுணர்கள், மோப்பநாய் உதவியுடன் சென்று விசாரணை நடத்தினர். மேலும் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனர்.

Coimbatore Latest News: 13 வீடுகளில் கைவரிசை

கோவை கவுண்டம்பாளையத்தில் உள்ள அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மொத்தம் 13 வீடுகளில் நேற்று முன்தினம் (நவ. 28) பட்டப்பகலில் பூட்டை உடைத்து மொத்தம் 42 சவரன் தங்க நகைகளையும், 3 லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் கொள்ளையடித்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தில் தலைமறைவாக இருந்த வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 

Coimbatore Latest News: 3 பேரும் சுட்டுப்பிடிப்பு 

குனியமுத்தூர் அடுத்த சுகுணாபுரம் அருகே வீடு ஒன்றில் பதுங்கி இருந்த போது, போலீசார் சுற்றி வளைத்து அவர்களை காலில் சுட்டு பிடித்தனர். மூவரும் கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபர்கள் கண்டறிப்பட்டதாகவும் காவல் துறையினரை பார்த்ததும் மூவரும் தப்பிக்க முற்படவே துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்ததாக காவல்துறையினர் தரப்பில் கூறப்பட்டிருந்தது. சுட்டுபிடிக்கப்பட்ட மூன்று வட மாநிலத்தவர்களான ஆசிப், இர்ஃபான், கல்லு என அடையாளம் காணப்பட்டனர்.

Coimbatore Latest News: உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்ன?

கோவை அரசு மருத்துவமனையில் மூன்று பேருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட வந்த நிலையில், ஆசிப் என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் உயிரிழந்தார். துப்பாக்கிச் சூடு குறித்தும், துப்பாக்கி சூட்டில் ஒருவர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்தும் நீதிபதி தலைமையிலான விசாரணை நடைபெற இருக்கிறது. உயிரிழந்த ஆசிப்பிற்கு பிரேத பரிசோதனை நாளை (டிச. 1) நடைபெறும் என மருத்துவர்கள் தரப்பில் தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிப் உயிரிழப்பு காரணம் போலீசாரின் துப்பாக்கி சூடா?, வேறு ஏதாவது காரணமா? என்பது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைக்கு பின்பு தெரியவரும் என மருத்துவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | கோவை மாணவி வன்கொடுமை: கடத்தியது முதல் போலீசார் கண்டுபிடித்தது வரை.. நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | கோவை பாலியல் வழக்கு: 3 பேர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்.. 1 நாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி!

மேலும் படிக்க | பள்ளி வளாகத்தில் அரங்கேறிய கொடூரம்: ஆசிரியை மீது வழக்கு பதிவு!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

CoimbatoreCrime NewsTamilnaduTamil NewsRobbery

