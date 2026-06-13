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கோவையில் நள்ளிரவு துணிகரம்: சொகுசு காரில் வந்து வாடகை காரை நொறுக்கிய கும்பல்.. பகீர் சிசிடிவி!

Coimbatore Crime News: கோவையில் நள்ளிரவில் சொகுசு காரில் வந்த முகமூடி ஆசாமிகள், வீட்டின் வாசலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாடகை காரின் கண்ணாடிகளை அடித்து நொறுக்கி தப்பியோடிய சம்பவம் குறித்து சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:12 PM IST
கோவையில் நள்ளிரவு துணிகரம்: சொகுசு காரில் வந்து வாடகை காரை நொறுக்கிய கும்பல்.. பகீர் சிசிடிவி!
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

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R Balaji

R Balaji

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கோவையில் துணிகரம்: சொகுசு காரில் வந்து வாடகை காரை நொறுக்கிய கும்பல்.. பகீர் சிசிடிவி
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