/கோவையில் நள்ளிரவு துணிகரம்: சொகுசு காரில் வந்து வாடகை காரை நொறுக்கிய கும்பல்.. பகீர் சிசிடிவி!

Coimbatore Crime News: கோவை சரவணம்பட்டி பகுதியில் நள்ளிரவு நேரத்தில் சொகுசு காரில் வந்த மர்ம நபர்கள், வீட்டின் முன் நின்றிருந்த வாடகை காரின் கண்ணாடிகளை சுக்குநூறாக உடைத்துவிட்டுத் தப்பியோடிய சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை சரவணம்பட்டி, புரோஜோன் மால் (Prozone Mall) பின்புறம் வசிப்பவர் பாஸ்கர். இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையான இவர், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வாடகை கார் ஓட்டி தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றி வருகிறார். உறவினர்கள் ஆதரவின்றி, முழுக்க முழுக்க இந்த ஒரு காரை மட்டுமே நம்பி அவரது வாழ்வாதாரம் இயங்கி வருகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த செவ்வாய் இரவு பணி முடிந்து திரும்பிய பாஸ்கர், புதன்கிழமை (ஜூன் 10) அதிகாலை 1 மணியளவில் தனது காரை வீட்டின் முன்பு நிறுத்தியிருந்தார். அப்போது அந்த தெருவிற்குள் 'வோல்க்ஸ்வேகன்' ரக உயர் தர் சொகுசு கார் ஒன்று மெதுவாக நுழைந்தது. அதிலிருந்து முகமூடி அணிந்து இறங்கிய இருவர், பெரிய கற்களை கொண்டு பாஸ்கரின் காரின் முன் மற்றும் பின் பக்கக் கண்ணாடிகளை ஆவேசமாக அடித்து நொறுக்கினர்.
கண்ணாடிகள் உடையும் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் வெளியே வருவதற்குள், அந்த மர்ம நபர்கள் மின்னல் வேகத்தில் தங்களது காரில் ஏறி மறைந்தனர். வெளியே வந்து பார்த்த பாஸ்கர், தனது கார் சிதைந்து கிடப்பதை கண்டு நிலைகுலைந்து போனார்.
இதையடுத்து இந்தச் சம்பவம் குறித்து சரவணம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா (CCTV) காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, முகமூடி அணிந்த நபர்கள் சொகுசு காரில் வந்து தாக்குதல் நடத்தும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
சமூக வலைதளங்களில் இந்த வீடியோ வெளியாகிப் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொழில் போட்டி காரணமாக நடந்ததா அல்லது திருட்டு முயற்சியின் ஒரு பகுதியா என்ற கோணத்தில் சரவணம்பட்டி போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். எளிய மனிதரின் வாழ்வாதாரத்தை சிதைத்த மர்ம நபர்களை விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.