/Coimbatore Power Cut: மக்களே உஷார்.. கோவையில் நாளை மின்தடை! எந்தெந்த பகுதிகள்?

Coimbatore Power Cut Tomorrow (May 27 - Wednesday): கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை (மே 27) புதன்கிழமை, மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுக்கின்றன. இதனால் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Coimbatore Shutdown Areas Tomorrow May 27 - Wednesday: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (மே 27, 2026) புதன்கிழமை, மாதாந்திரப் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்பட உள்ளது. மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள், அதன் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை கோவை மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் மின்சாரம் இருக்காது என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
கோவை (மைலாம்பட்டி) சுற்றுவட்டார பகுதி: கரையாம்பாளையம், சின்னியம்பாளையம், மைலம்பட்டி, ஆர்.ஜி.புதூர், கைக்கோலம்பாளையம், வெங்கிட்டாபுரம்.
பொள்ளாச்சி சுற்றுவட்டார பகுதி: பொள்ளாச்சி டவுன், வடுகபாளையம், சின்னம்பாளையம், ஊஞ்சவலம்பட்டி, கஞ்சம்பட்டி, ஏரிப்பட்டி, கொட்டாம்பட்டி, புளியம்பட்டி, ஆச்சிப்பட்டி, ஜோதிநகர், சூளஸ்வரன்பட்டி, சிங்காநல்லூர், அம்பாறைபாளையம், நல்லூர், ஜமீன் ஊத்துக்குளி.
அங்கலக்குறிச்சி சுற்றுவட்டார பகுதி: அங்கலக்குறிச்சி, பொங்கலியூர், சேத்துமடை, டாப்சிலிப், பரம்பிக்குளம், பரமடையூர், பி.என்.நூர், எம்.ஜி.நூர், சோமந்துறைச்சித்தூர், என்.எம்.சுங்கம், அலியார், நஞ்சநாயக்கனூர், கோட்டூர், தென்சங்கம்பாளையம், கம்பாலப்பட்டி, செலோன்காலனி.
கோவில்பாளையம் எஸ்.எஸ். சுற்றுவட்டார பகுதி: சர்க்கார்சமகுளம், கோவில்பாளையம், குரும்பபாளையம், மண்ணிக்கம்பாளையம், அக்ரகார சாமகுளம், கொண்டையம்பாளையம், குன்னத்தூர், கல்லிபாளையம், மொண்டிகாலிபுதூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (மே 27) புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
இதனால், நாளை (மே 27) மின்தடை காரணமாக மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு தண்ணீர் ஏற்றுவதில் சிக்கல் வரலாம். எனவே, இன்றே தேவையான அளவு குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோக தண்ணீரை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும். அதேபோல், போன், லேப்டாப் போன்ற மின்சாதன பொருட்களை முன்கூட்டியே சார்ஜ் செய்து கொள்ளவும். மேலும், இப்பகுதிகளில் உள்ள சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் தங்களது பணி நேரத்தை இதற்கேற்ப திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.