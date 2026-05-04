தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோவை மாநகரின் இதயப்பகுதியாக விளங்கும் இத்தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 120 தொகுதியாகும். இத்தொகுதியின் மைய தொழில் வணிகம் (Trading) மற்றும் சிறு-குறு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ஆகும். குறிப்பாக ஜவுளி விற்பனை, தங்க நகை தயாரிப்பு, பம்ப்செட் தொடர்பான உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பில் இது உலகளாவிய முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கோவை தெற்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கோவை தெற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): செந்தில் பாலாஜி
அதிமுக (ADMK): அம்மன் கே. அர்ஜுனன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பேரறிவாளன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): செந்தில் குமார்
கோவை தெற்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,88,878
ஆண் வாக்காளர்கள்: 91,301
பெண் வாக்காளர்கள்: 97,545
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 32
கோவை தெற்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.13% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கோவை தெற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: வானதி சீனிவாசன் (பாரதிய ஜனதா கட்சி - BJP) - 53,209 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கமல்ஹாசன் (மக்கள் நீதி மையம்) - 51,481 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: மயூரா ஜெயகுமார் (காங்கிரஸ்) - 42,383 வாக்குகள்
கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் 63.19% வாக்குகள் பதிவாகின.
