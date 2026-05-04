தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Coimbatore South Election Result 2026:  கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோவை தெற்கு (Coimbatore South) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 07:39 AM IST
கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோவை மாநகரின் இதயப்பகுதியாக விளங்கும் இத்தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 120 தொகுதியாகும். இத்தொகுதியின் மைய தொழில் வணிகம் (Trading) மற்றும் சிறு-குறு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ஆகும். குறிப்பாக ஜவுளி விற்பனை, தங்க நகை தயாரிப்பு, பம்ப்செட் தொடர்பான உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பில் இது உலகளாவிய முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. 

கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கோவை தெற்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

கோவை தெற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): செந்தில் பாலாஜி

அதிமுக (ADMK):  அம்மன் கே. அர்ஜுனன் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பேரறிவாளன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  செந்தில் குமார்

கோவை தெற்கு தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,88,878

ஆண் வாக்காளர்கள்: 91,301

பெண் வாக்காளர்கள்: 97,545

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 32

கோவை தெற்கு தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.13% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கோவை தெற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: வானதி சீனிவாசன் (பாரதிய ஜனதா கட்சி - BJP) - 53,209 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கமல்ஹாசன் (மக்கள் நீதி மையம்) - 51,481 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: மயூரா ஜெயகுமார் (காங்கிரஸ்) - 42,383 வாக்குகள்

கோவை தெற்கு தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் 63.19% வாக்குகள் பதிவாகின.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

