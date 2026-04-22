English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
கோவை தெற்கு தொகுதியில் தேர்தலை நிறுத்த கோரி அதிமுக வேட்பாளர் தர்ணா போராட்டம்

கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் எனக் கோரி அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 22, 2026, 01:49 PM IST
Trending Photos

சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: ஹேப்பி ராஜ் to ஹார்ட் பீட்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: ஹேப்பி ராஜ் to ஹார்ட் பீட்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
camera icon7
Mars Transit
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
camera icon6
Indians Not Allowed
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை ஒரே கட்டமாக நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் 234 தொகுதிகளிலும் செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கோவை தெற்கு தொகுதியில் தேர்தலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தேர்தலை ரத்து செய்ய வேண்டும் 

கோவை தெற்கு தொகுதியில் பணப்பட்டுவாடா அதிக அளவில் நடைபெற்று வருவதாக அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் குற்றம்சாட்டினார். மேலும், தேர்தல் அதிகாரிகள் மெத்தனமான போக்குடன் செயல்பட்டு வருவதாகவும் விமர்சித்தார். இந்த தர்ணா போராட்டத்தில் அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு ஆதரவு தெரிவித்தனர். கோவை தெற்கு தொகுதியில் தேர்தலை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தர்ணா போராட்டம் 
இந்நிலையில், தொடர்ந்து நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, வேட்பாளர் அம்மன் அர்சுணன் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து தனது புகாரை மனுவாக அளிக்கச் சென்றார். அவர் மனு அளிக்கச் சென்றபோதிலும், அவருடன் வந்த கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலேயே தர்ணா போராட்டத்தை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அராஜகம் நடக்கிறது

முன்னதாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனன், “பல தேர்தல்கள் நடந்திருக்கின்றன. ஆனால், இதுபோன்ற அராஜகம் எப்போதும் நடந்ததில்லை. கோவை தெற்கு தொகுதியில் மிக அதிக அளவில் அட்டூழியங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. பணப்பட்டுவாடா நடைபெறும் போது அதில் ஈடுபட்டவர்களை நாங்கள் பிடித்து ஒப்படைத்தாலும், தேர்தல் அதிகாரிகள் அவர்களை விடுவித்து விடுகின்றனர். 

கரூர் 18 சுயேட்சை வேட்பாளர்களே காரணம் 

இந்த நிலைமைக்கு முக்கிய காரணமாக, கரூரைச் சேர்ந்த 18 சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் இத்தொகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதே. தொகுதி தற்போது கலவர நிலையை ஒத்துள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் இதை பார்த்தும் காணாதது போல செயல்படுகிறது. பணம் வாங்கவில்லை என்றாலும் தாக்குதல்கள் நடக்கின்றன. பொதுமக்கள் திருமணம், மருத்துவ செலவுகள், அன்றாட தேவைகளுக்காக பணம் எடுத்துச் சென்றாலும், பறக்கும் படையினர் தடுத்து விசாரிக்கின்றனர்,

கோவையில் உள்ள ஒரு லாட்ஜில் கரூரைச் சேர்ந்த திமுக ஆதரவாளர்கள் தங்கி உள்ளனர். அவர்களிடம் பறிமுதல் செய்யப்படும் பணம் கூட மீண்டும் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அவர்களிடமே ஒப்படைக்கப்படுகிறது. இங்கு நடப்பது ஜனநாயகமா, இல்லையா சர்வாதிகாரமா? அடால்ஃப் ஹிட்லர், பெனிடோ முசோலினி போன்ற ஆட்சி நடைபெறுகிறதா? என கேள்வி எழுப்பினார். 

பெரிய அளவில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால் மட்டுமே நடவடிக்கை

மேலும், தேர்தல் பொறுப்பில் உள்ள அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அவர்களிடம் புகார் அளித்தபோதும், “பெரிய அளவில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால் மட்டுமே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று கூறியதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். இந்த சூழ்நிலையில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் தேர்தலை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும்,” என்று வலியுறுத்தினார். 

மேலும் படிக்க: திருவண்ணாமலையில் 15 வயது சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை: காவல்துறை தீவிர விசாரணை

மேலும் படிக்க: வாக்குச்சாவடிக்கு செல்போன் கொண்டு போலாமா? இந்த 5 தவறுகளை செய்ய வேண்டாம்!

மேலும் படிக்க: முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. இலவச பேருந்து சேவை பெறுவது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

 

 

 

About the Author
Coimbatore SouthAIADMKTamil Nadu election 2026Election News

Trending News