விஜய் தான் வரல.. ரோபோ ஆச்சும் வரட்டும்.. தவெக வேட்பாளர் வினோத பரப்புரை!

Coimbatore TVK Robot Campaign: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் நாளை மாலையுடன் ஓய்கிறது. இந்த நிலையில், கோவை தெற்கு தொகுதி தவெக வேட்பாளர் செந்தில் குமார், ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் ரோபோவை பிரச்சாரக் கருவியாக வைத்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
தவெக பரப்புரை
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களில் உள்ளன. இதனால் வேட்பாளர்கள் இறுதி கட்ட வாக்கு சேகரி ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நாளை மாலை 6:00 மணியுடன் பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது. அந்த வகையில், தமிழக அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தவெக முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. 234 தொகுதிகளில் தனித்து களம் காணும் தவெக, சென்னையில் முக்கிய தலைவர்கள் களம் இறங்கியுள்ளனர். அனல் பறக்க பரப்புரையில் விஜய் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதனால், அனைத்து மாவட்டங்களையும் அவரால் கவர் செய்ய முடியவில்லை.
இதனால், தவெகவின் புதுபுதுசாக கொண்டு வந்து பரப்புரை செய்து வருகின்றனர். தமிழக தேர்தல் பரப்புரையில் இதுவரை செய்யாத விஷயத்தை தவெகவினர் செய்து வருகின்றனர். பொம்மையில் தொடங்கி, ரோபா வரையும் களத்தில் தவெக வேட்பாளர்கள் இறக்கியுள்ளனர். திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூரில் தவெக வேட்பாளர் விஜய் மொம்மையுடன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். விஜயின் மொம்மையுடன் திருவெறும்பூர் தவெக வேட்பாளர் என்.எஸ்.விஜி விஜய் பொம்மையுடன் பரப்புரை செய்தார்.
ரோபோவுடன் களத்தில் இறக்கிய தவெக வேட்பாளர்
அதனை தொடர்ந்து, கும்பகோணம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் வினோத் தவி, தவெக தலைவர் விஜய் பேசுவது போல ஹாலோகிராம் மூலம் பிரச்சாரம் செய்தார். ஹாலோகிராம் என்பது லேசர் ஒளியை பயன்படுத்தி, ஒரு நபரின் பிம்பத்தை 3டியாக பதிவு செய்து, அதே நபரின் உருவத்தை மீண்டும் காட்டும் தொழில்நுட்பம். இந்த ஹாலோகிராம் மூலம் வேட்பாளரை ஆதரித்து விஜய் பேசுவதை போன்று வடிவமைக்கப்பட்டது. தேர்தல் களத்தில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை வைத்து தவெக வேட்பாளர் பரப்புரை செய்தது அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இந்த நிலையில், தற்போது கோவையில் தவெக வேட்பாளர் செய்த செயல் அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. அதாவது, ரோபோவுடன் களத்தில் இறங்கி கோவை வேட்பாளர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். இது சம்பந்தமான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளர் செந்தில் குமார், ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் புதுமையான வகையில், ரோபோவை பிரச்சார கருவியாக வைத்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
நடைப்பயற்சி மேற்கொண்ட பொதுமக்களிடம் ரோபோ நேரடியாக சென்று, துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கியது. தொடர்ந்து, விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்குமாறு இயந்திர குரலில் வேண்டுகோள் விடுத்தது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தொழில்நுட்ப நகரமான கோவையில் வாக்காளர்களை ஈர்ப்பதற்காக தவெகவினர் ரோபா களத்தில் இறக்கியது பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
ரோபோ வச்சு பிரச்சாரம் பண்றாங்க pic.twitter.com/krcvdHLpOR
— Mʀ.Exᴘɪʀʏ (@Jana_Naayagan) April 20, 2026
