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கோவை சிறுமி பாலியல் வழக்கு : 21 நாள்களில் குற்றப்பத்திரிகை - சத்தியத்தை காப்பற்றிய போலீஸ்

Coimbatore Latest News : கோவை சூலூர் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் அரசு தரப்பில் போலீசார் 21 நாள்களில் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. குற்றப்பத்திரிகையில் என்னென்ன இடம்பெற்றுள்ளன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:30 PM IST
கோவை சிறுமி பாலியல் வழக்கு : 21 நாள்களில் குற்றப்பத்திரிகை - சத்தியத்தை காப்பற்றிய போலீஸ்
Image Credit: Coimbatore Sulur Case Updates (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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