/கோவை சிறுமி பாலியல் வழக்கு : 21 நாள்களில் குற்றப்பத்திரிகை - சத்தியத்தை காப்பற்றிய போலீஸ்

Coimbatore Latest News : கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் பெரும் அதிர்வலைகளை இந்த சம்பவம் கிளப்பியது. தமிழ்நாடு அரசும் இதில் உரிய கவனம் செலுத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதியை பெற்று தர வேண்டும் என கோரிக்கைகள் கடுமையாகின.
அந்த வகையில், கோவை சிறுமி பாலியல் வழக்கில் காவல்துறையினர் 21 நாட்களுக்குள் முதல் குற்றப்பத்திரிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. கடந்த மே 21ஆம் தேதி கோவை சூலூர் பகுதியில் நடந்த சம்பவம் இந்த சம்பவத்தில் போலீசார் கார்த்தி மற்றும் மோகன்ராஜ் என 2 பேரை கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய இந்த இருவரையும் சூலூர் போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். மேலும், மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
முன்னர் சொன்னது போல், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பின் நடந்த சம்பவம் என்பதாலும், பாதிக்கப்பட்டவர் 10 வது சிறுமி என்பதாலும் வழக்கின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு சூலூர் காவல்துறையினர் ஐந்து தனிப்படைகளை அமைத்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தினர்.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், சம்பவம் தொடர்பான முதல் குற்றப்பத்திரிக்கையை காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
போலீசார் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிக்கையில் சிறுமியின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை, கைது செய்யப்பட்ட இருவரின் வாக்குமூலங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வழக்கை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு அறிவியல்பூர்வமான ஆதாரங்களும் குற்றப்பத்திரிக்கையுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன. வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை மற்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயாருக்கு தமிழக அரசு மற்றும் காவல்துறை சார்பில் நேரில் ஆறுதல் கூறப்பட்டது.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயார் தற்போது கண்ணம்பாளையத்தில் உள்ள அவரது உறவினர் வீட்டில் தங்கியிருந்தபோது, அமைச்சர் விக்னேஷ் மற்றும் கோவை மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் (IG) ரம்யா பாரதி ஆகியோர் நேரில் சென்று அவரைச் சந்தித்தனர்.
மகளை இழந்து தவிக்கும் தாயாருக்கு கனிவுடன் ஆறுதல் கூறிய ஐஜி ரம்யா பாரதி, அரசு மற்றும் காவல்துறை சார்பில் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் தடையின்றி வழங்கப்படும் என உறுதியளித்திருந்தார்.
அதேபோல், தங்களுக்கு என்ன உதவிகள் தேவைப்பட்டாலும் தயக்கமில்லாமல் கேட்டுப் பெறலாம்; காவல்துறை எப்போதும் தங்களுக்கு துணையாக இருக்கும் என நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார். தற்போது காவல்துறை தான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் வகையில் துரிதமாக செயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.