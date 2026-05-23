  • /கோவை சம்பவம்! முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு அறிக்கை!

கோவை சம்பவம்! முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு அறிக்கை!

கோவை வழக்கில் தொடர்புடையதாக இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு, குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யகாவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன் - முதல்வர் விஜய்.

Written By RK Spark
Published: May 23, 2026, 03:48 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:50 PM IST
Image Credit: Vijay image - X

RK Spark

