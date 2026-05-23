/கோவை சம்பவம்! முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு அறிக்கை!

கோவை வழக்கில் தொடர்புடையதாக இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு, குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யகாவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன் - முதல்வர் விஜய்.
கோவையில் 13 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கை தீவிரமாக விசாரிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் நேரடியாக களத்தில் இறங்கியுள்ளனர். சம்பவம் நடந்த சுழலூர் பகுதியில் தமிழ்நாடு டிஜிபி, கூடுதல் டிஜிபி உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் நேற்று இரவு திடீரென, சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். சூழலூர் அருகே உள்ள கிராமத்தில் வசித்து வந்த 13 வயது சிறுமி, மே 20 அன்று மாலை வீட்டுக்கு திரும்பவில்லை. குடும்பத்தினர் தேடியபோது, அருகே உள்ள ஒரு பண்ணை வீட்டின் அருகில் அவரது உடல் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தது. உடலில் பலாத்காரத்தின் அறிகுறிகள் தெளிவாக தெரிந்தன. இந்த கொடூரம் உள்ளூர் மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. சம்பவம் அறிந்த உடனே கோயம்புத்தூர் மாவட்ட காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், அருகில் இருந்த ஒரு நபர் மீது சந்தேகம் எழுந்தது. அவரை கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுழலூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சாலை மறியல், கடைகள் அடைப்பு உள்ளிட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து கேள்வி எழுப்பிய மக்கள், “இனியும் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடக்க கூடாது” என வலியுறுத்தினர். கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மக்களை சந்தித்து அமைதியை வலியுறுத்தினர். வழக்கு விரைவாக முடிக்கப்படும். குற்றவாளி விரைவில் தண்டிக்கப்படுவார் என உறுதியளித்தனர்.
திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் இந்த சம்பவத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு எங்கே? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். சில கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டங்களும் நடத்தின. இந்த வழக்கு தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கவும், வழக்கை விரைவாக முடிக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "கோயம்புத்தூரில் நேற்று 10 வயது சிறுமிக்கு நிகழ்ந்த கொடூர சம்பவம் மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது. இத்தகைய மனிதநேயமற்ற மற்றும் மன்னிக்க முடியாத குற்றச் செயல்கள் நமது சமூகத்தில் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது. தங்கள் உயிருக்குயிரான குழந்தையைப் பிரிந்து வாடும் சிறுமியின் குடும்பத்தைச் சார்ந்த சொந்தங்களுடன் எனது ஆழ்ந்த துயரத்தைப் பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் குறித்துத் தீவிர மற்றும் விரைவான விசாரணை மேற்கொண்டு, குற்றப்பத்திரிகையை உடனடியாக தாக்கல் செய்யத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் இத்தகைய அராஜக செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்படும். இதற்கான உடனடி மற்றும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
- சம்பவ இடத்தில் இருந்து முக்கிய ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- சிசிடிவி காட்சிகள், செல்போன் லொக்கேஷன் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப ஆதாரங்கள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன.
- சந்தேக நபரிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
- சிறுமியின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது