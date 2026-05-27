/கோவைக்கு குட் நியூஸ்... வருது புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் - ஸ்பீடு காட்டும் தவெக... என்ன ஸ்பெஷல்?

Coimbatore Vellalore Bus Terminus : அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் திட்டமிடப்பட்டு, திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கிடப்பில் போடப்பட்ட வெள்ளலூர் பேருந்து நிலைய திட்டத்தை தவெக அரசு தற்போது தூசித்தட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து அமைச்சர் தெரிவித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.
Coimbatore Vellalore Bus Terminus Latest News : வளர்ச்சி திட்டங்கள் அனைத்தும் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றிய பகுதிகளிலேயே வருகிறது என பொதுவாக சொல்லப்பட்டாலும், உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த வளர்ச்சி என்பது சென்னையை அடுத்து கோவை, திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் காணப்படுகிறது.
உள்கட்டமைப்பில் பேருந்து நிலையமும் முக்கியமானதாகும். பொதுமக்களின் சாலை மார்க்கமான பயணத்திற்கு பேருந்துகளே முக்கிய போக்குவரத்தாக உள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை தொடர்ந்து கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. குத்தம்பாக்கம் புறநகர் பேருந்து நிலையம் ரெடியாகி வருகிறது.
அந்த வகையில், கோயம்புத்தூர் மக்கள் பல ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் வெள்ளலூர் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலைய் குறித்த அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
வெள்ளலூர் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையத் திட்டம் என்பது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சிக்காலத்தில் 61.62 ஏக்கரில், ரூ.168 கோடி மதிப்பீட்டில் முன்மொழியப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் கோவை மாநகராட்சி இணைந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறது.
Status Of Integrated Bus Terminus For Coimbatore At Vellalore. It Is Coming Over An Area Of 61 Acres & Will Have 140+ Bus Bays And Other Facilities. Over 50% Of The Works Have Been Completed.. #Kovai #Infra pic.twitter.com/4iVeGrvvxr— Chennai Updates (@UpdatesChennai) May 26, 2021
2021ஆம் ஆண்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு முன்னரே, பேருந்து நிறுத்தங்கள், கடைகள், மாநகராட்சி சுற்றுச்சுவர் உள்ளிட்ட கட்டுமானம் ஆகியவற்றை முடித்திருந்தது. ஆனால், திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இத்திட்டம் தொடரப்படவில்லை.
அதேநேரத்தில், முன்மொழியப்பட்ட முனையத்திற்கு அணுகுசாலைகள் இல்லாததன் காரணமாகவே இத்திட்டம் தொடரப்படவில்லை. எனவே, பேருந்து நிலையத்தில் உருவாக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பெரியளவில் இது முன் நகரவில்லை.
தற்போது தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும், வெள்ளலூர் பேருந்து நிலையம் திட்டத்திற்கு கிரீன் சிக்னல் விழுந்திருப்பதாக கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், திட்டம் தொடர்பான விவரங்கள் நகராட்சி நிர்வாக துறையால் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. தற்போது திட்டத்தை தொடர ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
பொருட்களின் விலை உயர்வு, அசல் திட்டத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை கருத்தில்கொண்டு, திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்து வருவதாக அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார். அந்த வகையில், விரிவான திட்ட அறிக்கை ஒரு வாரத்திற்கு சமர்பிக்கப்படும்.
இத்திட்டத்திற்கு மாநகராட்சி ஏற்கெனவே சுமார் 54 கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளதாக கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இத்திட்டத்தை நிறைவு செய்ய கூடுதலாக 148 கோடி ரூபாய் தேவைப்படலாம்.
அணுகு சாலைகள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், புதிய மாநில அரசு பொறுப்பேற்றிருக்கும் நிலையில், நீலாம்பூர் புறவழிச்சாலை அகலப்படுத்தப்படும் என்றார். செட்டிப்பாளையம் - போத்தனூர் சாலையை அகலப்படுத்தப்பட மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
அதேபோல், வெள்ளலூரில் கட்டப்பட்டும் வரும் இந்த இடத்தில் பேருந்து நிலையம் மட்டுமின்றி லாரிகள் முனையம் அமைப்பது குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படும் என அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.