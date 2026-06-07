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கோவையில் ஜூன் 9 முதல் 45 நாள் அரசு பொருட்காட்சி! VOC மைதானத்தில் காத்திருக்கும் பிரம்மாண்ட நிகழ்வு

Coimbatore Government Exhibition 2026: கோவையின் VOC மைதானத்தில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் அரசுப் பொருட்காட்சி வரும் ஜூன் 9 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மொத்தம் 45 நாட்கள் நடைபெற உள்ள இந்த விழாவில், 29 அரசு துறைகளின் சிறப்பு அரங்குகள், விறுவிறுப்பான சாகச ராட்டினங்கள் ஆகியவை இடம்பெற உன்னளன.

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:13 PM IST
கோவையில் ஜூன் 9 முதல் 45 நாள் அரசு பொருட்காட்சி! VOC மைதானத்தில் காத்திருக்கும் பிரம்மாண்ட நிகழ்வு
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R Balaji

R Balaji

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கோவையில் ஜூன் 9 முதல் 45 நாள் அரசு பொருட்காட்சி! காத்திருக்கும் பிரம்மாண்ட நிகழ்வு
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