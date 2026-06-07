/கோவையில் ஜூன் 9 முதல் 45 நாள் அரசு பொருட்காட்சி! VOC மைதானத்தில் காத்திருக்கும் பிரம்மாண்ட நிகழ்வு

Coimbatore Government Exhibition 2026: அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் அரசுப் பொருட்காட்சி வரும் ஜூன் 9 ஆம் தேதி முதல் கோவை VOC மைதானத்தில் தொடங்க உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் இந்த பொருட்காட்சி, கோயம்புத்தூர் மக்களின் கோடைகாலப் பாரம்பரியமாகவே மாறிவிட்டது.
மொத்தம் 45 நாட்கள் இந்த பொருட்காட்சி நடைபெற இருக்கிறது. இதில் வருவாய்த்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, வேளாண்மைத்துறை, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) உட்பட 29 அரசு துறைகளின் சிறப்பு அரங்குகள் இடம்பெற உள்ளன. பல்வேறு அரசு துறைகளின் திட்டங்களை மக்கள் எளிதில் அறிந்துகொள்ளும் வகையிலும், அதே நேரத்தில் குடும்பத்துடன் வந்து ரசித்துவிட்டு செல்லும் ஒரு சிறந்த பொழுதுபோக்கு இடமாகவும் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களை கவரும் வகையில் வண்ண விளக்குகளால் இந்த பொருட்காட்சி அரங்கம் அலங்கரிக்கப்பட உள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, குழந்தைகளையும் பெரியவர்களையும் கவரும் விதமாக பல்வேறு சாகச ராட்டினங்கள் மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்களும் இங்கே அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
கோவையில் அரசு பொருட்காட்சி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் தங்களின் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒருவர், "அரசுப் பொருட்காட்சி என்றாலே நம் சிறுவயது நினைவுகள் தான் நினைவுக்கு வரும்" என்று தனது கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
கோவை VOC மைதானத்தில் கோடை காலத்தில் அரசுப் பொருட்காட்சி நடத்துவது பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் ஒரு பாரம்பரியமாகும். இந்த ஆண்டும் முந்தைய ஆண்டுகளை போலவே மக்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும், எதிர்பார்ப்புடனும் பொருட்காட்சிக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசு துறைகளின் திட்டங்களை மக்கள் தெரிந்துகொள்ளும் விழிப்புணர்வு களமாகவும், அதே வேளையில் சிறந்த பொழுதுபோக்கு தளமாகவும் விளங்கும் இந்த அரசு பொருட்காட்சிக்கு கோவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வருகை தருவார்கள் என மின்வாரியம் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகின்றன.