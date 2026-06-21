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நாளை வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

Coimbatore Weather Update: வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக நாளை (ஜூன் 22 ஆம் தேதி) கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:00 PM IST
நாளை வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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