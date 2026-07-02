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"விரைவில் ஆட்சி மாற்றம்" மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சின் பின்னணி இதுதான்! - சிபிஎம் சண்முகம் அதிரடி

சில நாட்களுக்கு முன்பு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் என்று கூறியதன் பின்னணி தற்போது புரிவதாகவும், எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் கோடிக்கணக்கில் பேரம் பேசப்பட்டதாக வெளியாகும் தகவல்கள் அதையே சுட்டிக்காட்டுவதாக மார்க்சிஸ்ட் க்ம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். கோவையில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த போது அவர் இதை கூறினார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 02, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:00 PM IST
"விரைவில் ஆட்சி மாற்றம்" மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சின் பின்னணி இதுதான்! - சிபிஎம் சண்முகம் அதிரடி
Image Credit: CPM Shanmugam | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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