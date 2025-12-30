English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • துணை முதலமைச்சர் திறந்து வைப்பு! கோவை ஆர்எஸ் புரம் ஹாக்கி மைதானத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?

துணை முதலமைச்சர் திறந்து வைப்பு! கோவை ஆர்எஸ் புரம் ஹாக்கி மைதானத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Udhayanidhi Inaugurates Kovai Hockey Stadium: கோவை ஆர்எஸ் புரத்தில் சுமார் 10 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட ஹாக்கி மைதானத்தை திறந்து வைத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் 137 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:11 PM IST
  • ₹9.67 கோடி செலவில் சர்வதேச தரத்தில் உருவாக்கம். துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
  • FIH தரத்திலான செயற்கை புல்வெளி மற்றும் இரவு நேரப் போட்டிகளுக்கான மின் விளக்கு கோபுரங்கள்.
  • கோவையின் விளையாட்டுத் திறமைகளை சர்வதேச நிலைக்குக் கொண்டு செல்லுதல்.

Trending Photos

விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!
camera icon7
Viay
விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
camera icon10
IPL
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Gajakesari Yoga
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Bank Holidays
டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
துணை முதலமைச்சர் திறந்து வைப்பு! கோவை ஆர்எஸ் புரம் ஹாக்கி மைதானத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Kovai Hockey Stadium Main Feature: சென்னை மதுரையை தொடர்ந்து கோவை ஆர்எஸ் புரத்தில் மாநகராட்சி சார்பில் 9 கோடியே 67 லட்ச ரூபாய் செலவில் சர்வதேச தரத்தில் ஹாக்கி மைதானம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹாக்கி மைதானத்தை தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். கோவை ஆர்எஸ் புரம் ஹாக்கி மைதானத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கோவை ஹாக்கி மைதானத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

- இது ஆர்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் சுமார் 7.02 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைந்துள்ளது.

- சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் (FIH) தரத்திற்கு இணையாக 6,500 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் செயற்கை புல்வெளி (Synthetic Turf) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இந்த புல்வெளிக்கு அடியில் வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்படாமல் இருக்க அதிர்வுகளைத் தாங்கும் வகையில் 'ஷாக் பேட்' (Shock Pad) வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

- இரவு நேரங்களிலும் போட்டிகளை நடத்தும் வகையில் 17 மீட்டர் உயரம் கொண்ட 6 பிரம்மாண்ட மின் கோபுர விளக்குகள் (Floodlights) நிறுவப்பட்டுள்ளன.

- மைதானத்தைப் பராமரிக்க 6 அலகுகள் கொண்ட நவீன 'பாப்-அப் ஸ்பிரிங்லர்' (Pop-up sprinkler) நீர் தெளிப்பு முறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

- சுமார் 1,700 பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து பார்க்கும் வகையில் கேலரி வசதி அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

- வீரர்களுக்கான ஓய்வறை, கழிப்பறைகள் மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடம் (Gym) போன்ற வசதிகளும் உள்ளன.

- நூற்றுக்கணக்கான கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான விசாலமான பார்க்கிங் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது

இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், 'திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட சாதனை திட்டங்களை பட்டியலிட்டு பேசினார். இறுதியாக புதிய ஹாக்கி மைதானத்தை முறையாக பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். இங்க வந்திருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஹாக்கி மைதானத்தை சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 

கோவை மாவட்டத்திலிருந்து ஏற்கனவே பல்வேறு புகழ் பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள். இந்த விளையாட்டு மைதானத்தின் மூலமாக மீண்டும் சர்வதேச அளவில தேசிய அளவிலான சிறப்பு பெற்ற ஹாக்கி விளையாட்டு வீரர்களையும் நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டு உள்ளார். 

அதைத்தொடர்ந்து மாற்று திறனாளிகளுக்கு இருசக்கர வாகனங்கள் உட்பட 10626 பயனாளிகளுக்கு 136 கோடியே 50 லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

மேலும் படிக்க - தமிழக அரசு 10 முக்கிய அறிவிப்புகள் 2026: பொங்கல் பரிசு முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரை

மேலும் படிக்க - பக்திப் பெருங்கடலில் மிதந்த பக்தர்கள்: "கோவிந்தா... கோவிந்தா..." முழக்கத்துடன் பெருமாள் தரிசனம்

மேலும் படிக்க - குளிர் அதிகரிக்கும்.. மழையும் பெய்யும் - வானிலை மையம் அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

CoimbatoreRS PuramUdhayanidhi StalinKovaiHockey Stadium

Trending News