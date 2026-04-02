இந்தியாவை அதிரவைத்த ஈரோடு மொடக்குறிச்சி! ஒரே தொகுதியில் 1033 வேட்பாளர்கள்..யாருக்கு வெற்றி?

Modakurichi Constituency 1033 Candidates : 2026ஆம் ஆண்டின் சட்டமன்ற தேர்தல், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் நடக்க இருக்கிறது. ஆளும் திமுக கட்சி ஒரு பக்கம் மகளிர் உரிமைத்தாெகையை உயர்த்தி, புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை விரிவுப்படுத்துவதற்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. எதிர்கட்சியான அதிமுக கட்சியும் 3 இலவச சிலிண்டர், ஆண்-பெண் அனைவருக்கும் இலவச பேருந்து பயணம், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 10,000 என பல திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது.
புதிய கட்சியாக இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் பெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தப்போகும் கட்சியாக உருவாகி இருக்கிறது, தமிழக வெற்றிக்கழகம். இந்த கட்சியும் 6 இலவச சிலிண்டர்கள், மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2,500, தாய்மாமன் சீர் திட்டம் என்று பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது. நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கினைப்பாளர் சீமான், வீட்டில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பு உள்ளிட்ட சில திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார். இப்படி தேர்தல் களம் பரபரவென இருப்பதை அடுத்து, 30 வருடங்கள் பின்னால் சென்று அன்றைய காலக்கடத்தில் வரலாற்றில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரு நிகழ்வு குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்த தொகுதி!
1996ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்றது. இதில், தேர்தல் சீர்திருத்தம் செய்யக்கோரியும், விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக்கோரியும், மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் 1033 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். இதற்காக, 120 பக்கங்கள் கொண்ட வாக்கு சீட்டு அடங்கிய புத்தகம் வரை தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதி, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது.
மொடக்குறிச்சி சட்டமன்ற தேர்தல்:
1996ஆம் ஆண்டில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், ஈரோடு மொடக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் நடந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஈரோடு மாவட்டத்தின் இந்த தொகுதியில், லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இருந்தனர்.
மொடக்குறிச்சி பகுதியில் இருந்த விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில், 1033 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். இங்கிருந்த லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பல்வேறு கோரிக்கையை முன் வைத்தனர். ஆனால், அப்போதைய அரசு அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லையாம்.
இதன் காரணமாக, தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் விதமாகவும், நாட்டின் கவனத்தை ஈர்க்கும் விதமாகவும் அந்த தேர்தலில் விவசாயிகளே களமிறங்க முடிவு செய்தனர். அப்படித்தான், 1996ஆம் ஆண்டு மே 2ஆம் தேதி நடந்த தேர்தலில், விவசாயிகளும் தேர்தல் களத்தில் இறங்கினர். மொத்தமாக 1033 வேட்பாளர்கள் மொடக்குறிச்சி தேர்தலில் போட்டியிட்டனர். இது, மொத்த நாட்டையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தது. மேலும், இந்த மேற்கூறிய 1033 வேட்பாளர்களில், 1005 பேர் ஆண்கள், 28 பேர் பெண்கள்.
திக்குமுக்காடிய தேர்தல் ஆணையம்!
இப்படி ஒரே தொகுதியில் இத்தனை ஆயிரம் பேர் போட்டியிட்டதை பார்த்து தேர்தல் ஆணையம் திக்குமுக்காடி போனது. இந்த மொடக்குறிச்சி தொகுதிக்கு மட்டும், சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்த சிறப்பு குழுவினை தேர்தல் ஆணையம் அமைத்தது. அந்த குழு, தேர்தல் தேதியை மே 2ல் இருந்து ஜூன்1க்கு மாற்றும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.
இதையடுத்து, வேட்பாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய டெபாசிட் தொகையை உயர்த்தும் நிலை, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஏற்பட்டது. பொது பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் ரூ.250 வரை செலுத்த வேண்டும் எனவும், SC/ST சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள், ரூ.125 செலுத்த வேண்டும் என தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
அந்த நாளில், அந்த விவசாய அமைப்பின் தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தவர், சி.நல்லசாமி. இது குறித்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசிய அவர், டெபாசிட் தொகையை உயர்த்துவது போன்ற தேர்தல் சீர்த்திருத்தங்களையும், விவசாயத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளையும் தங்களின் கூட்டமைப்பு எதிர்பார்த்ததாக கூறினார். தனது பெயர், அத்தனை பக்க புத்தகத்தில் 25வது பக்கத்தில் இருந்ததாக தெரிவித்தார்.
வாக்குப்பெட்டி கிடையாது..
இப்போதுதான், நாம் வாக்களிப்பதற்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் செயல்பாட்டில் இருக்கிறது. அப்போது இதெல்லாம் இல்லை. வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்க வேண்டும். இது குறித்து பேசிய அவர், இதற்காக தேர்தல் ஆணையம் பெரிய பேரல்களை உபயோகித்ததாக தெரிவித்தார். மேலும், அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் தான் ஈடுபட்டது மகிழ்ச்சியளிப்பதாக தெரிவித்த அவர் இருப்பினும் தங்களது கோரிக்கைகள் பல நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றார்.
வெற்றி யாருக்கு?
மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேர்தல்களுள் ஒன்றாக, இந்த தேர்தல் இருந்தது. பலரும் நீண்ட வரிசையில் நின்று, ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர். இதில் கடைசியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசனுக்கு 64 ஆயிரத்து 436 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்று எம்.எல்.ஏ ஆனார். இத தேர்தலில், 88 வேட்பாளர்கள் மட்டும் ஒரு ஓடு கூட பெறவில்லை. 158 வேட்பாளர்கள் ஒரு ஓட்டு மட்டுமே பெற்றனர்.
தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பல நடைமுறை சிக்கலை ஏற்படுத்திய தேர்தல் இது. இதற்கு பின்பு, தேர்தல் ஆணையம் பல கிடுக்குப்பிடி விதிகளை போட ஆரம்பித்தது. சட்டமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளருக்கான டெபாசிட் தொகை, ரூ.250ல் இருந்து ரூ.10 ஆயிரமாக உயர்ந்தது. ஆதி திராவிட பழங்குடியின வேட்பாளர்களுக்கு ரூ.5,000 ஆக உயர்ந்தது.
மக்களவை தேர்தலில் டெபாசிட் தொகையாக ரூ.500ல் இருந்து ரூ.25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டது. ஆதிதிராவிட பழங்குடியின வேட்பாளர்களுக்கு ரூ.12,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
