அரசு கட்டிடத்தையே ஆக்கிரமிப்பதா? திமுக பிரமுகர் சேட்டை! கட்டில், மெத்தைனு குடியேறிட்டாரே

DMK Leader Occupies Government Primary Health Center Viral Video: ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என்பது ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமாக இருந்து வருகிறது. காய்ச்சல், சளி போன்ற பொது மருத்துவங்களை இங்கு 24 மணி நேரமும் இலவசமாக மேற்கொள்ள முடியும். இன்னும் எளிதாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இங்கு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முதலுதவி அளிக்கப்படும். இந்த நிலையில், கோவையில், திமுக பிரமுகர் ஒருவர், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை தனது வீடாக மாற்றி இருக்கிறார்.
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை தனது வீடாக மாற்றிய திமுக பிரமுகர்
கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வடவள்ளி 36 வது வார்டு பகுதியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைந்துள்ளது. இந்த அரசு கட்டிடத்தை, வடவள்ளி பகுதி திமுக பொறியாளர் அணி துணை அமைப்பாளர் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து, அங்கே குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். மருத்துவ உபகரணங்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் சமையல் பாத்திரங்களும், நோயாளிகள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் படுக்கைகளும் இருப்பதைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.
இந்த அத்துமீறல் குறித்து அப்பகுதி சமூக ஆர்வலர்கள் தட்டிக் கேட்டுள்ளார். அதற்கு அந்த நம்பர், நான் மருத்துவரிடம் முறையான அனுமதி வாங்கித் தான் இருப்பதாக கூறி இருக்கிறார். அரசு சொத்தை தனி நபர் பயன்பாட்டிற்கு வழங்க மருத்துவருக்கு அதிகாரம் ஏது என்ற கேள்வியுடன், அங்கு இருந்தவர்கள் எடுத்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத் தீயாய் பரவி வருகிறது.
கோவை மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா?
தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 2,266க்கும் மேற்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் (PHC) மக்கள் நலப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் வேளையில், மருத்துவமனையையே வீடாக மாற்றிய சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமா? என அப்பகுதி மக்கள் கேள்வி எழும்புகின்றனர்.
கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வடவள்ளி 36-வது வார்டு பகுதியில் உள்ள நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை, வடவள்ளி பகுதி திமுக பொறியாளர் அணி துணை அமைப்பாளர் ஷ்யாம் சுந்தர் என்ற நபர், தனது வீடாக மாற்றி, குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார் என்ற செய்தி, திமுகவின் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தின்… pic.twitter.com/XqgBicdLfK
— K.Annamalai (@annamalai_k) March 9, 2026
அண்ணாமலை கேள்வி
கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வடவள்ளி 36-வது வார்டு பகுதியில் உள்ள நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை, வடவள்ளி பகுதி திமுக பொறியாளர் அணி துணை அமைப்பாளர் ஷ்யாம் சுந்தர் என்ற நபர், தனது வீடாக மாற்றி, குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார் என்ற செய்தி, திமுகவின் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தின் உச்சத்தைக் காட்டுகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் தான், ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்களின் உயிர் காக்கும் அரணாகத் திகழ்கின்றன. மகப்பேறு முதல் அவசர சிகிச்சை வரை மக்கள் இவற்றைத்தான் நம்பியிருக்கின்றனர். இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தையே ஆக்கிரமிக்கும் அளவுக்குத் துணிச்சல் ஒரு சாதாரண திமுக நிர்வாகிக்கு வருமானால், அவரது பின்னணியில், திமுகவின் முக்கியத் தலைவர்கள் நிச்சயம் இருக்கிறார்கள் என்பதே பொருள்.
மா.சுப்பிரமணியன் என்ன பதில் கூறப் போகிறார்?
தமிழகம் முழுவதும், அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமின்றி அரசு மருத்துமனைகள் திண்டாடிக் கொண்டிருக்கும்போது, அதனைக் கண்டுகொள்ளாமல், துணை முதலமைச்சர் திரு உதயநிதி பிறந்த நாளையே ஐந்து ஆண்டுகளாகக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு மா.சுப்பிரமணியன் அவர்கள், இதற்கு என்ன பதில் கூறப் போகிறார்?
அரசின் கட்டிடத்தையே ஆக்கிரமிப்பதா?
கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு, நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவு என்று ஒரு புதிய துறையையே தொடங்கும் அளவுக்கு, மறைந்த திமுக முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் ஆட்சிக்காலமான 2006 - 2011 காலகட்டத்தில், திமுகவினர் நில அபகரிப்பில் ஈடுபட்டதை தமிழக மக்கள் அறிவார்கள். அவரது மகன் முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சியில், இன்னும் ஒரு படி மேல் சென்று, அரசுக்குச் சொந்தமான கட்டிடத்தையே ஆக்கிரமிக்கும் அளவுக்குத் திமுகவினர் இறங்கியுள்ளனர்.
உடனடியாக, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையக் கட்டிடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள திமுக நிர்வாகி ஷ்யாம் சுந்தர் மீது, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், அந்தக் கட்டிடத்தை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு முழுமையாகக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும், திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.
