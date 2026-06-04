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பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா.. தவெக அதை கட்டுப்படுத்தியதா? அட்டாக் மோடில் செந்தில் பாலாஜி

DMK Senthil Balaji Latest News: தவெக என்பது ரீல்ஸ் ஆட்சி. இன்னும் அவர்கள் ரீல்ஸ் மோகத்தில் தான் உள்ளார்கள். அமைச்சர்களும் அரசும் ரீல்ஸ் மோகத்தில் தான் உள்ளது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், டாஸ்மாக் விவகாரத்தில் அவர்கள் என்ன கட்டுப்படுத்தினார்கள் என கேள்வியும் எழுப்பியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:37 AM IST
பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா.. தவெக அதை கட்டுப்படுத்தியதா? அட்டாக் மோடில் செந்தில் பாலாஜி
Image Credit: DMK Senthil Balaji Latest News

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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