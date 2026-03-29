அவிநாசியில் ஸ்டாலின் செய்த காரியம்... எல். முருகன் vs 28 வயது கோகிலாமணி - ஜெயித்தால் அமைச்சரா...?

அவிநாசி சட்டப்பேரவை தொகுதி 2026 திமுக இளம் வேட்பாளர் கோகிலாமணி: கொங்கு மண்டலத்தின் முக்கியமான மாவட்டமாக திருப்பூர் விளங்குகிறது. திருப்பூர் மாவட்டத்தின் அவிநாசி அருகே உள்ள திருமலைக் கவுண்டன் பாளையத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், சத்துணவுக் கூடத்தின் சமையலராக இருந்தார்.
அருந்ததியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அந்த பெண்மணி சமைத்த உணவை, தங்களின் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடாது என்ற கொடூரமான சம்பவம், 2018ஆம் ஆண்டு திருப்பூர் மாவட்டம் திருமலைக் கவுண்டன் பாளையத்தில் நடந்தேறியது. இது தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
கொடூரமான தீண்டாமையால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்மணியின், அதே ஊரைச் சேர்ந்த மருத்துவர் கோகிலாமணி என்பவரை அவிநாசி (தனி) தொகுதிக்கு வேட்பாளராக திமுக களமிறக்கி உள்ளது. வெறும் 28 வயதான கோகிலாமணி, திமுகவில் மிகவும் கவனிக்கப்படும் வேட்பாளராக உருமாறியுள்ளார். இவர்தான் திமுகவின் இளம் வேட்பாளராகவும் உளஅளார். அந்த வகையில், கோகிலாமணி குறித்த முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.
அவிநாசி அதிமுகவின் கோட்டை
அவிநாசி தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டை எனலாம். 1984ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டுவரை அதிமுக இங்கு ஆதிக்கம் செலுத்தி உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் 1996 தேர்தலில் மட்டுமே திமுக இங்கு வெற்றி பெற்றது. மேலும், கடந்த இரண்டு தேர்தல்களாக முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் இங்கு போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றிருந்தார்.
அவிநாசியில் களமிறங்கும் எல்.முருகன்
இந்நிலையில், 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு அவிநாசி தொகுதியை அதிமுக, பாஜகவுக்கு விட்டுக்கொடுத்துள்ளது. 42 ஆண்டுகளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் தொகுதியை பாஜகவுக்கு அதிமுக விட்டுக்கொடுத்ததற்கு காரணமும் இருக்கிறது. இங்கு பாஜக சார்பில் தற்போதைய மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் போட்டியிட இருக்கிறார். நட்சத்திர வேட்பாளர் களமிறங்கும் காரணத்தாலேயே அதிமுக தனது பலமான தொகுதியை பாஜகவுக்கு கொடுத்திருக்கிறது.
தேசிய அரசியலில் இருந்து மாநில அரசியலுக்கு திரும்பும்படி, எல். முருகனுக்கு பாஜக மேலிடம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. அதன் காரணமாக, வெற்றிபெற்றே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்திலும் எல். முருகன் உள்ளார். 2021 சட்டப்பேரவையில் தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டும், 2024 மக்களவை தேர்தலில் நீலகிரி (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் எல். முருகன் தோல்வியடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகனை, 28 வயதான மருத்துவர் கோகிலாமணி எதிர்கொள்ள இருப்பது கொங்கு அரசியலில் விறுவிறுப்பை உண்டாக்கியுள்ளது.
யார் இந்த கோகிலாமணி?
திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி அருகே திருமலைக்கவுண்டன்பாளையம் ஊரைச் சேர்ந்த கோகிலாமணி 1998ஆம் ஆண்டு மார்ச் 20ஆம் தேதி பிறந்தவர். கோகிலாமணி தற்போது அரசு மருத்துவராக உள்ளார். கோகிலாமணியின் தந்தை வெங்கிட்டான் விவசாய கூலியாவார். மேலும், வெங்கிட்டான் 15 ஆண்டுகளாக திருமலைக்கவுண்டன்பாளையம் திமுக கிளைச் செயலாளராக உள்ளார். சேயூர் ஒன்றிய ஆதிதிராவிடர் நல பிரிவு துணை அமைப்பாளராக உள்ளார்.
கோகிலாமணி 10ஆம் வகுப்பு திருமலைக்கவுண்டன்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் படித்தவர். 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு ஈரோடு மாவட்டம் நம்பியூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து முடித்து கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவ படிப்பை படித்தார்.
2021ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ படிப்பை முடித்து மூன்று ஆண்டுகள் தனியார் மருத்துவமனையில் பணியாற்றியிருக்கிறார். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி முதல் அவிநாசி வட்டத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் அரசு மருத்துவராக பணியாற்றி வருகிறார். 2022ஆம் ஆண்டு முதல் திமுக சேயூர் ஒன்றிய மருத்துவரணி துணை அமைப்பாளராக உள்ளார்.
ஸ்டாலினின் ஸ்டேட்மண்ட்!
முன்னர் கூறியது போல், அருந்திய சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண்மணி சமைத்த உணவை தங்களின் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கக் கூடாது என தீண்டாமை சம்பவம் நடந்த பகுதியில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் அதே சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இளம் பெண் மருத்துவரை, களமிறக்கி உள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின்.
ஜெயித்தால் அமைச்சர் பொறுப்பா...?
ஒருவேளை, எல். முருகனை வீழ்த்தி, மருத்துவர் கோகிலாமணி அவிநாசி தொகுதியில் வெற்றிபெற்றால் நிச்சயம் பெரும் சாதனையாக பார்க்கப்படும். வெற்றிபெற்றால், அவர் இளம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக மட்டுமின்றி, இளம் அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்க கூடிய வாய்ப்புள்ளது.
கடந்த 2021 தேர்தலில், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் எல்.முருகனை வீழ்த்தி, திமுக வேட்பாளர் கயல்விழி செல்வராஜ், அமைச்சரவையில் இடம்பிடித்தார். முதலில் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற கயல்விழி செல்வராஜ், தற்போது மனிதவள மேலாண்மை மற்றும் முன்னாள் படைவீரர் நலத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். அந்த வகையில், கயல்விழி செல்வராஜை போல் மருத்துவர் கோகிலாமணிக்கும் வெற்றிபெற்றால், அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என தொகுதிக்குள் பேசப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | கோவை அதிமுகவின் கோட்டை.. 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் - எஸ்.பி. வேலுமணி உறுதி!
மேலும் படிக்க | TN Election: அதிமுகவை விழுங்கும் பாஜக.. கோவையின் கள நிலவரம் என்ன? யாருக்கு சாதகம்!
மேலும் படிக்க | எந்த தொகுதியும் வேண்டாம்.. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலை? முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ