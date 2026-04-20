நெசவாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பு... 1400 யூனிட் இலவச மின்சராம் - வாக்குறுதியை நினைவுப்படுத்தும் EPS

Salem Election 2026, Edappadi Palanisamy: சேலத்தில் இன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் பிரச்சாரம் செய்தனர்.
நெசவாளர்களுக்கு வீடு
அந்த வகையில் பிரச்சாரத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "கைத்தறி நெசவாளரை காத்த அரசு, அதிமுக அரசாங்கம். அதேபோல மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைந்த உடனே ஏழை கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வீடு இல்லாமல் இருக்கின்றவர்களுக்கு அதிமுக அரசு வந்தவுடன் எப்படி, ஜெயலலிதா இருக்கும்போது கான்கிரீட் வீடு கட்டி கொடுக்கப்பட்டதோ அதேபோல அற்புதமான கான்கிரீட் வீடு நம்முடைய நெசவாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.
உதவித்தொகை உயர்த்தப்படும்
அதோட 65 வயது நெசவாளர்களுக்கு இப்போது 1000 ரூபாய் தான் ஓய்வூதியம் கிடைத்துக்கொண்டு இருக்கிறது. இனி, அதிமுக ஆட்சி அமைந்த உடனே அந்த ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி 2500 ரூபாய் மாதந்தோறும் வழங்கப்படும். அதோடு, தற்போது நெசவாளருக்கு 300 யூனிட் விலை இல்லாமல் கொடுக்கப்படுகிறது. அதை, 450 யூனிட்டாக உயர்த்தப்படும்.
1400 யூனிட் இலவச மின்சாரம்
அதேபோல விசைத்தறி தொழில் இந்த பகுதியில் கைத்தறி, விசைத்தறி இரண்டுதான் பிரதான தொழில். இந்த இரண்டு தொழிலுமே இந்த ஆட்சியில் நலிவடைந்து போய்விட்டது. இன்றைக்கு பல குடும்பங்கள் நடுத்தெருவுக்கு வந்துவிட்டன.இந்த விசைத்தறி தொழில் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிட்டது. இதனால் இந்த தொழில் செய்கிறவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதேபோல, தொழிலாளர்கள் வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள். அதிமுக ஆட்சி அமைந்த உடனே இவர்களுக்கு ஏற்றப்பட்ட மின்கட்டணம் நிலைக்கட்டணம் இதையெல்லாம் சரி செய்யப்படும். அதேபோல, விசைத்தறி உரிமையாளருக்கு 1000 யூனிட் விலையில்லாமல் கொடுக்கிறார்கள். அதை 1,400 யூனிட்டாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
அஇஅதிமுக தலைமையிலான, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில், எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சருமான மாண்புமிகு @EPSTamilNadu அவர்களை ஆதரித்து இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்கு சேகரித்து, ஜலகண்டபுரத்தில் தேர்தல் பரப்புரை செய்த போது.!#election2026 | #PMK |… pic.twitter.com/DqhYB1W4W9
— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) April 20, 2026
காமராஜர் குறித்த அவதூறு
திருச்சி சிவா திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராக இருக்கிறார். நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவின் மேலவை தலைவராக இருக்கின்றார். அவர் காமராஜர் பற்றி இழிவாக பேசினார். ஆனால், இன்றைய முதலமைச்சர் அதை தட்டி கேட்கக் கூட வக்கு கிடையாது, திராணி இல்லை. காமராஜர் வேறு கட்சியாக இருந்தாலும் அனைத்து மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தலைவர், பெருந்தலைவர் அவர்.
அப்படிப்பட்ட தலைவரை இழிவாக பேசுகின்றவரை கண்டிக்காத முதலமைச்சர்தான் ஸ்டாலின். அவர் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஆர்.எஸ். பாரதி அவரும் காமராஜர் பற்றி கொச்சைப்படுத்தி பேசினார். அதையும் ஸ்டாலின் கண்டிக்கவில்லை. ஆகவே நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும்.
இன்றைய தினம் மத்திய அரசு இந்தியா முழுவதும் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்படும் என்று அறிவிப்பை வெளியிட்டுவிட்டது. அதன்படி தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்படும்.
அம்மா கிளினிக், அம்மா மருந்தகம் வரும்
மினி கிளினிக் கொண்டு வந்தோம். அது ஸ்டாலினுக்கு பொறுக்கவில்லை. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணிக்கு தெரியும், இன்றைய தினம் ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட்டால் அந்த பகுதியிலேயே போய் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதுல என்ன அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி தேவை. 2000 அம்மா மருந்தகங்களை திறந்தோம். ஏழை மக்கள் அதிகமாக வசிக்கக்கூடிய பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து 2000 அம்மா மருந்தகங்களை திறந்தோம்.
நம் பகுதியில மட்டும் 17 அம்மா மருந்தகங்கள், கிளினிக் எடப்பாடி சட்டப்பேரவையில் திறந்தோம். ஒவ்வொரு அம்மா மினி கிளினிக்கிலும் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர், ஒரு செவிலியர், ஒரு உதவியாளர் நியமிக்கப்பட்டு, யாராவது அந்த பகுதியில் ஏழைகள் நோய்வாய்ப்பட்டால் அம்மா கிளினிக்கில் நேரடியா சென்று அவர்கள் வைத்தியம் பார்த்துக்கொள்ளலாம். சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அது, ஸ்டாலினுக்கு பொறுக்கவில்லை. மக்களிடத்தில மிகப்பெரிய வரவேற்பு உள்ளது. இந்த திட்டம் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அதிமுக கட்சிக்கு நல்ல பெயர் வந்துவிடும் என்ற அடிப்படையில அந்த திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டார். மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைந்த உடனே இந்த அம்மா மினி கிளினிக் திட்டம் தொடரும்.
பாமகவை உடைக்க முயன்றனர்
அதிமுகவைப் போல் பாமகவை பிளவுப்படுத்த விஷமிகள் முயன்றனர். திமுகவின் சூழ்ச்சிகளை அன்புமணி முறியடித்துவிட்டார்; திமுகவால் அதிமுகவையும், பாமகவை வீழ்த்தவே முடியாது. முதலமைச்சரின் ஆசையெல்லாம் நிராசையாகிவிட்டது. அவர் கண்ட கனவு ஒன்று, ஆனால் நடந்தது ஒன்று. உங்கள் ஆட்சியை முடிவுகட்டுகின்ற தேர்தல்தான் இந்த தேர்தல்" என பேசினார்.
வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், நாளையுடன் பிரச்சாரம் நிறைவடைகிறது. எனவே, தனது சொந்த மாவட்டத்தில் அதிகம் உள்ள நெசவாளர்கள் மத்தியில் அவர்களுக்கான வாக்குறுதியை நினைவுப்படுத்தினார். மேலும் அப்பகுதியில் வன்னியர் சமூக வாக்குகள் அதிகம் என்பதால் பாமக தலைவர் அன்புமணியையும் பிரச்சாரத்தில் உடன் வைத்திருந்தார்.
மேலும் படிக்க | விஜய் செய்தது முறைகேடு... சொன்னது ஹைகோர்ட் - வேட்புமனுவில் ரூ.100 கோடியை காணோம்!
மேலும் படிக்க | நாளை மாலை 6 மணி முதல் இதையெல்லாம் செய்தால் ஜெயில்.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி!
மேலும் படிக்க | சர்ச்சுக்குள் விஜய் செய்த அந்த தப்பு... 5 வருஷம் சிறையா? - திருச்சி சம்பவம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ