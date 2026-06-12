Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Coimbatore
  • /சிங்கப்பெண் AI வீடியோவில் எக்கச்சக்க பிழை..அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

சிங்கப்பெண் AI வீடியோவில் எக்கச்சக்க பிழை..அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

ஏஐ வீடியோக்களுக்கு தமிழ் வளர்ச்சித்துறையின் தணிக்கை கட்டாயம்-தனியார் பள்ளிக் கட்டணங்களில் வெளிப்படைத்தன்மை தேவை - பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:59 PM IST
சிங்கப்பெண் AI வீடியோவில் எக்கச்சக்க பிழை..அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!
Image Credit: Rajmohan about errors in AI Video | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சிங்கப்பெண் AI வீடியோவில் எக்கச்சக்க பிழை..அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!
singapen athiradi padai2 min ago
2
Chennai12 min ago
3
EPFO46 min ago
4
PM Kisan Scheme1 hr ago
5
Ujjwala LPG Subsidy1 hr ago