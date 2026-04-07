  • ஈரோடு : ம.நீ.ம கட்சியால் திமுகவின் வாக்கு வங்கி உயருமா? கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் நிலை..

வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள்தான் முக்கிய கட்சிகளாக இருக்கின்றன.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 7, 2026, 04:53 PM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்..
  • மநீம வாக்கு திமுகவிற்கு பலம் சேர்க்குமா?
  • ஈரோட்டின் தலையெழுத்து என்ன?

தமிழ்நாட்டில், வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில், திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக உள்ளிட்ட கட்சிகளும், அக்கட்சியின் தலைவர்களான மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக), எடப்பாடி பழனிசாமி (அதிமுக), சீமான் (நாதக), விஜய் (தவெக) ஆகியோர் முதல்வர் வேட்பாளர்களாக களமிறங்க இருக்கின்றனர். தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வழங்குதல், தேர்தல் பரப்புரைகள் உள்ளிட்ட பணிகள் விருவிருப்பாக நடைப்பெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், ஈரோடு தொகுதியில் திமுகவிற்கு பலமாக, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் வாக்கு வங்கி இருக்குமா என்பதை கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலை வைத்து தெரிந்து கொள்வோம்.

ஈரோடு தொகுதி:

ஈரோடு தொகுதி, இந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் முக்கிய தொகுதிகளுள் ஒன்றாக கணக்கிடப்படுகிறது. அதற்கு பின்னால் பெரும் காரணமும் இருக்கிறது. தற்போதைய ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக, ஈரோடு தொகுதியில் 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் போது பெரிய வாக்கு வங்கியினை பெறவில்லை. நாம் தமிழர் கட்சி பெற்ற வாக்குகளை காட்டிலும், கூடுதலாக வாக்குகளை, இந்த முறையாவது திமுக பெற்றுவிடுமா என்கிற கேள்வி அனைவருக்குள்ளும் எழுந்துள்ளது. 

2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், திமுக எதிர்ப்பு என்கிற  முழக்கத்துடன் நாம் தமிழர் கட்சியும், கமலின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியும் ஈரோட்டில் களம் கண்டன. இதில் ஹைலைட் என்னவென்றால், இந்த இரு கட்சிகளுமே அந்த தேர்தலின் போது யாருடனும் கூட்டணி வைத்துக்கொள்ளவில்லை என்பதுதான். நாம் தமிழர் கட்சி, ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கு 8 தொகுதிகளில், வாக்கு எண்ணிக்கையில் மூன்றாவது இடத்தை பெற்றது. மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியும், பெருந்துறை தொகுதியை தவிர, பிற தொகுதிகளில் நான்காவது இடத்தை பெற்றிருந்தது.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் நிலை : 

2021 சட்டமன்ற தேர்தலில், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கோமதி 11,629 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் ஏஎமார். ராஜகுமார் என்பவர், 10,005 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். 2023 இடைத்தேர்தல் வந்த போது, நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் மேனகா நவநீதன், 10,827 வாக்குகளை பெற்றார். இதையடுத்து, 2025ல் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இதில், நாதக வேட்பாளர் மா.கி.சீதாலட்சுமி 24,151 வாக்குகளை பெற்றார். 

நாதக வேட்பாளர் பி.சந்திரகுமார், ஈரோடு மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட போது 13,353 வாக்குகளையும், மக்கள் நீதி மய்ய வேட்பாளர் துரைசேவுகன் 8,107 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தனர். பெருந்துறை தொகுதியை பொறுத்தவரை, நாதக வேட்பாளர் சி.லோகநாதன், 10,294 வாக்குகளை பெற்றார். மநீம வேட்பாளர் சி.கே.நந்தகுமார் 3,533 வாக்குகளை பெற்றார். 

தொடர்ந்து, மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் நாதக வேட்பாளர் ஜி.பிரகாஷ் 12,944 வாக்குகளை பெற்றார். மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் எம்.ராஜேஷ்குமார் 4,574 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். பவானிசாகர் தனி தொகுதியில், நாதக வேட்பாளர் வி.சங்கீதா 8,517 வாக்குகளையும், மநீம வேட்பாளர் கே.கார்த்திக்குமார் 4,297 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தனர்.

மநீம வாக்கு வங்கி!

2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி 5 ஆயிரம் முதல் 10 ஆயிரம் வரையிலான வாக்குகளை ஈரோடு மாவட்டத்தின் தொகுதிகளில் பெற்றிருந்தன. இதில் விஷயம் என்னவென்றால், அந்த தேர்தலில் மநீம கட்சி, திமுக-வை எதிர்த்து களம் கண்டது. இதனால், திமுகவின் எதிர்ப்பு வாக்குகளே அந்த கட்சிக்கு கிடைத்திருந்தது. இம்முறை நிலை அப்படியே தலைகீழ் ஆகியிருக்கிறது. திமுக கூட்டணியில் இணைந்த மநீம கட்சி, இம்முறை தேர்தலில் களம் காணப்போவதில்லை என்று அறிவித்து விட்டது. காரணம், திமுகவின் கூட்டணியின் இருப்பதால் டார்ச் லைட் சின்னத்தில் போட்டியிடாமல் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்று கூறியதால், இந்த தேர்தலில் இருந்து இக்கட்சி பின்வாங்கிக்கொண்டது. இப்போது ஈரோடு மாவட்டத்தில், அதிக வாக்குகளை கடந்த முறை சேகரித்த மநீம கட்சியின் தொண்டர்கள் அல்லது உறுப்பினர்கள், உதய சூரியனுக்கு ஓட்டு போட, அதாவது திமுகவிற்கு வாக்கு சேகரிப்பது என்பது சந்தேகம்தான்.

எவ்வளவு வாக்குகள் கிடைக்கும்?

திமுக எதிர்ப்பின் போது, மநீம கட்சிக்கு கிடைத்த வாக்குகளில் 20-30% வரையினான வாக்குகள் மட்டுமே இம்முறை திமுகவிற்கு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக, அக்கட்சியின் வேட்பாளர் (கடந்த முறை போட்டியிட்டவர்) கூறியிருக்கிறார். 

மொடக்குறிச்சி தொகுதி, மநீம-விற்கு ராசியான தொகுதியாகிப்போனது. இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன், 281 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மநீம வேட்பாளர் எம்.ராஜேஷ்குமாரிடம் தோல்வியடைந்தார். ராஜேஷ்குமார் பெற்றிருந்த வாக்குகள், மொத்தம் 4,574 ஆகும். இது போன்ற சூழல், இம்முறையும் உருவானால் திமுக + மநீம-வின் வாக்குகள் அனைத்தும் திமுகவிற்கே கிடைக்க நிறைய வாய்ப்புள்ளது.

நாதக-வின் நிலை என்ன?

புதிதாக பிறந்த கட்சி என்றாலும், 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில், வாக்குகளை பிரிப்பதில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்போகும் கட்சியாக இருக்கிறது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழகம். தவெக ஏற்படுத்தும் இந்த தாக்கத்தால், நாதகவின் நிலையும் ஆட்டம் காணலாம். எது எப்படியிருப்பினும், வாய் மொழியாக எதை கூறினாலும், நாம் வரும் ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி வரை பொறுத்திருந்து பார்ப்பது சிறந்தது.

