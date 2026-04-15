“நீ என்ன நல்லது செஞ்ச?” வாக்கு சேகரிக்க சென்ற அதிமுக வேட்பாளரிடம் கேள்வி கேட்ட நபர்!

தமிழகத்தில் வரும் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பல்வேறு கட்சியினர் களத்தில் இறங்கி தங்களுக்கு உண்டான வாக்குகளை சேகரித்து வருகின்றனர். இதில்,
சட்டமன்ற தேர்தல்:
வரும் 23ஆம் தேதி, தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது. வரும் 21ஆம் தேதியோடு, தேர்தல் பரப்புரைகளை முடிக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயத்தில் கட்சிகள் இருக்கின்றன. திமுக, அதிமுக, தவேக, நாதக ஆகிய கட்சியினர் சுழன்று சுழன்று வாக்குகளை சேகரித்து வரும் நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி மலைப்பகுதியில் பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பண்ணாரி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட விஷயம், பெரும் பேசுபொருளாகி வருகிறது.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி மலைப்பகுதியில் பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு அதிமுக சார்பில் பண்ணாரி போட்டியிருகிறார். அப்பகுதியில் அவர் பிரச்சாரங்களையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். அவரது பிரச்சாரத்தை பார்ப்பதற்கு, அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் பலர் கூடினர். அப்போது, ஒருவர் திடீரென நீ பொதுமக்களுக்கு என்னடா நீ நல்லது செய்தாய். இந்த ஏரியாக்கு நீ என்ன நல்லது செஞ்ச, எதுக்கு ஓட்டு கேட்க வர்ற என்று அதிமுக வேட்பாளர் பண்ணாரி வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தி கேள்வி கேட்டதால் சற்று பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சுதாரித்துக் கொண்ட அதிமுக தொண்டர்கள் திடீரென அவரை தடுத்து அடிக்க பாய்ந்ததால் மேலும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அந்த நபரை கிராம மக்களே கடிந்து கொண்ட காட்சிகளும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
எப்போது ரிசல்ட்?
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளில் நடக்கும் தேர்தல், கண்டிப்பாக விருவிருப்பாக இருக்கும் என்பதில் துளியும் சந்தேகமில்லை. காரணம், இதுவரை திமுக vs அதிமுக என்றிருந்த போட்டியில் இப்போது புதிதாக விஜய்யின் தவெக கட்சியும் நுழைந்திருக்கிறது. விஜய் பிரச்சாரம் மற்றும் பரப்புரை செல்லும் இடத்திற்கெல்லாம் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சென்று, அவர்களின் ஆதரவையும் ஆர்ப்பரிப்பையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த கூட்டம் வாக்குகளாக மாறுமா என்பது சந்தேகம் என்றாலும், கண்டிப்பாக வாக்கு வங்கியில் சிறிதளவேனும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் உண்மை.
மேலும் படிக்க | தொகுதி மறுசீரமைப்பு: உ.பிக்கு 140.. தமிழகத்திற்கு 46ஆ தானா? கொதித்தெழுந்த காங்கிரஸ்!
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக எதிர்ப்பு அலை: தஞ்சையில் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசம்
