கோபிசெட்டிபாளையம் கோட்டையை தக்க வைப்பாரா செங்கோட்டையன்? வெற்றி பயணத்திற்கு வேட்டு வருமா?

தமிழ்நாடு, வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்க தயாராகி வருகிறது. மக்களின் கண்கள் அனைத்தும் திமுக, தவெக, நாதக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பக்கமும், அக்கட்சியின் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கிய உறுப்பினர்கள் பக்கமும்தான் இருக்கின்றன. கடந்த 2021 தேர்தலை விட, இந்த தேர்தலில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து விட்டன. யாரும் எதிர்பாராத சில முக்கிய கூட்டணிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படி ஒரு கட்சியில் இருந்து இன்னொரு கட்சியில் இணைந்தவர்களில் முக்கியமானவராக இருக்கிறார், செங்கோட்டையன். இவரது வெற்றி தொகுதி, கோபிசெட்டிப்பாளையம். இதில், அவரது வெற்றிப்பயணம் தொடருமா இல்லையா என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
செங்கோட்டையனும் கோபிசெட்டிபாளையமும்..
கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் நின்று, எட்டு முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பவர், செங்கோட்டையன். அதிமுக கட்சியில் இருந்து விலகி, தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியில் இந்த தேர்தலில் களம் காண இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அவரது தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் என்னவாக இருக்கும் என்பது பலர் மத்தியில் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
கோபிசெட்டிபாளையத்தில், தமிழ்நாட்டின் வளமான தொகுதிகளில் ஒன்றாகவே கருதப்படுகிறது. காரணம், இங்கிருக்கும் தடப்பள்ளி, அரக்கன் கோட்டை, கீழ்பவானி வாய்க்கால் மூலமாக இத்தொகுதியில் இருக்கும் பெரும்பாலான விளை நிலங்களுக்கு பாசனம் செல்கிறது. அது மட்டுமன்றி, கரும்பு, நெல் உள்ளிட்ட பண பயிர்களும் இதில் விளைவதால், இந்த தொகுதியை வளமான தொகுதி என்றே கூறுகின்றனர்.
தொகுதி பகுதிகள் என்னென்ன?
இந்த தொகுதியில், கோபி, கோபி நகராட்சி, நம்பியூர், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், சத்தியமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் சில பகுதிகள், கொளப்பலூர், நம்பியூர், பெரியகொடிவேரி, காசிபாளையம் பேரூராட்சி பகுதிகள் உள்ளிட்ட சில தொகுதிகள் உள்ளன.
இங்கிருக்கும் பிரச்சனைகள் என்னென்ன?
வளமான தொகுதியாக இருந்தாலும், கோபிசெட்டிபாளையத்திலும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக கோபி அரசு மருத்துவமனை மேம்பாடு, கொடிவேரி தடுப்பனை, புதை சாக்கடை திட்டம், போக்குவரத்து மேம்பாடு, சுற்றுலா மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல நீண்டகால கோரிக்கைகள் உள்ளன. அவை இன்னும் நிறைவேற்ற்ப்படாமலேயே இருக்கின்றன.
மேலும், கழிவு நீரில் சாக்கடை கலந்து ஓடுவது, இதனால் பயிர்கள் பாழாவது, நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் வியாபாரிகளும் அரசும் முறைகேடு செய்வது குறித்த புகார் இன்னும் எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் இருப்பது போன்ற பல பிரச்சனைகள் இங்குள்ளன. இதனால், விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார பாதிப்பு எண்ணிலடங்காததாக இருக்கிறது.
அதிமுக:
அதிமுக கட்சி தொடங்கியதற்கு பிறகு, இந்த தொகுதியில் 1977 ஆண்டில் இருந்து, 2021 வரை நடந்த தேர்தல்களில், 11ல் போட்டியிட்டு அதில் 10ல் வெற்றி கண்டுள்ளது. ஒரே ஒரு முறை மட்டும் திமுக வெற்றி பெற்றது. அதில், 8 முறை செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
2026 வேட்பாளர்கள்:
அதிமுக சார்பில் இம்முறை வி.பி.பிரபு, திமுக சார்பில் என் நல்லசிவம், தவெக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், நாதக சார்பில் மா.கி.சீதாலட்சுமி உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர். செங்கோட்டையன், கடந்த 46 ஆண்டுகளாக இந்த தொகுதியின் அடையாளமாக இருக்கிறார். இவர் இதுவரை இரட்டை இலை சின்னத்தில்தான் போட்டியிட்டு வந்தார். ஆனால், இப்போது அந்த நிலை இல்லை. அதிமுக கட்சியில் இருந்து விலகி, தவெக கட்சியில் இணைந்து விட்டார். இந்த கட்சியை முன்னிறுத்திதான், இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்.
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாகவே விசில் சின்னத்தில் வாக்கு சேகரிக்க தொடங்கிய அவர், இந்த தேர்தலில் ஜெயிக்க பல உத்திகளை கையாண்டு வருகிறார். பல ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவம், கட்சி பலம் உள்ளிட்ட காரணங்களால், அவரது தொகுதியான செங்கோட்டை பலமாகவே இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். எது எப்படியிருப்பினும், இந்த தேர்தலின் ரிசல்ட் வரும் போதுதான், என்ன உண்மை நிலவரம் என்பது நமக்கு தெரியும்.
