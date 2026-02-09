English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • இன்று கடைசி நாள்! கோவை மேற்கு மண்டல தபால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

இன்று கடைசி நாள்! கோவை மேற்கு மண்டல தபால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

Postal Pensioners Grievance 2026: தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகள் ஓய்வூதியதாரர்களின் நலன் கருதி அவ்வப்போது குறைதீர் கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது கோவை மேற்கு மண்டல தபால் துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 9, 2026, 01:11 PM IST

இன்று கடைசி நாள்! கோவை மேற்கு மண்டல தபால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

Coimbatore Western Region News: கோவை மேற்கு மண்டல தபால் துறை சார்பில் காணொளி காட்சி மூலம் ஓய்வூதியதாரர் குறைதீர் முகாம் நடைபெற உள்ளது. சேலம் கிழக்கு கோட்ட தபால் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, ஓய்வூதியம் தொடர்பான குறைகளைத் தெரிவிக்க விரும்புவோர் பிப்ரவரி 9-ஆம் தேதிக்குள் தபால் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் மனு அளிக்க வேண்டும். சட்டரீதியான வாரிசுரிமை விவகாரங்கள் இதில் பரிசீலிக்கப்படாது.

ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர் முகாம்

இன்று (பிப்ரவரி 09, 2026) ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு (Pensioners) முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. இந்த அறிவிப்பு எந்த மாவட்டத்தில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொருந்தும் மற்றும் எந்த வகையை சார்ந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொருந்தும். இதன் மூலம் யாரெல்லாம் பயன்பெற முடியும்? இதுக்குறித்து ஓய்வூதியதாரர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் என்ன? என்பது குறித்து கூடுதல் விவரங்கள் பார்க்கலாம். 

ஓய்வூதியதாரர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்

தமிழ்நாடு அரசு, ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் அவ்வப்போது அகவலைப்படி உயர்வு, அகவலைப்படி நிலவை தொகை, கரணை தொகை மற்றும் வாழ்வு சான்று சமர்ப்பிப்பது பற்றிய அறிவிப்புகள், ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர் கூட்டம் பற்றிய முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள், அதற்கான நிபந்தனைகள் வெளியிடப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அந்த வகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்று மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் தலைமையில் நடைபெறக்கூடிய குறைதீர் கூட்டம் (Grievance Meeting) பற்றி அறிவிப்புகளும், அஞ்சல் துறை தரப்பில் கோட்டளவில் நடைபெறக்கூடிய ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் பற்றி அறிவிப்புகளும், ராணுவ ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் தொடர்புடைய குறைகளை சரி செய்வதற்கான முகாம் சார்ந்து தகவல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. 

அவ்வாறு நடைபெறக்கூடிய குறைதீர் கூட்டத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது குறைகளை தெரிவிக்கும் வண்ணம் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன்பாக குறைகளை மனுவாக தெரிவிப்பதற்கு காலவகாசம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பிட்ட அந்த கடைசி தேதிக்குள் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களுடைய முறையீட்டு மனுக்களை கட்டாயம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் குறைதீர் கூட்டத்தில் அவர்களது குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய வழிவகை செய்யப்படும். 

கோவை மேற்கு மண்டல (Coimbatore Western Region) அளவில் தபால் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்ப்பு முகாம் காணொளி காட்சி மூலம் நடைத்தப்பட உள்ளது. சேலம் (Salem Postal Pensioners) கிழக்கு கோட்ட தபால் அலுகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பின் படி, சம்பந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் தீர்க்கப்படாத ஓய்வூதியம் தொடர்பாக குறைகளை பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதிக்குள் தபால் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் இந்த குறைதீர் முகாமில் வாரிசு உரிமை போன்று சட்டரீதியான அம்சங்கள் மற்றும் கொள்கை முடிவுகள் தொடர்பான குறைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

யாரெல்லாம் பயன்பெற முடியும்?

இந்த குறைதீர் கூட்டம் மூலம் சேலம் கிழக்கு கோட்ட தபால் அலுவலக வரம்பிற்குட்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் கோவை மேற்கு மண்டல தபால் துறை மூலம் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் பயன் பெறுவார்கள். மேலும் இந்தக் குறைதீர் முகாம் மூலம் தபால் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் நீண்ட நாள் குறைகளுக்கு விரைவான தீர்வைப் பெற முடியும்.

குறைதீர் முகாம் கூட்டம் முக்கிய விவரங்கள்

1. இந்த குறைதீர் முகாம் காணொளி காட்சி (Video Conferencing) மூலம் நடைபெற உள்ளது.

2. குறைகளை மனுவாக அனுப்ப இன்று (பிப்ரவரி 09, 2026) கடைசி நாளாகும்.

3. ஓய்வூதியம் பெறுவதில் உள்ள நீண்டகால சிக்கல்கள் மற்றும் நிர்வாக ரீதியான குறைகள் குறித்து முறையிடலாம்.

4. வாரிசு உரிமை போன்ற சட்டரீதியான சிக்கல்கள் மற்றும் அரசின் கொள்கை முடிவுகள் தொடர்பான கோரிக்கைகள் இந்த முகாமில் பரிசீலிக்கப்பட மாட்டாது.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

PensionerPostal Pensioners Grievance 2026Salem PensionersCoimbatore PensionersPost office

