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180 மாணவிகள் ஈஷா யோக மையத்தில் ஆன்மிகம், இயற்கை மற்றும் யோக அனுபவப் பயணம்

கோவை இந்துஸ்தான் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியைச் சேர்ந்த 180 மாணவிகள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் ஜூலை 5, 2026 அன்று ஈஷா யோக மையத்திற்கு கல்விப் பயணம் மேற்கொண்டனர். ஆதியோகி, தியானலிங்கம், லிங்கபைரவி ஆகிய இடங்களைப் பார்வையிட்ட அவர்கள், மனஅமைதி, ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் மற்றும் யோகாவின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணர்வு பெற்றனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:33 PM IST
180 மாணவிகள் ஈஷா யோக மையத்தில் ஆன்மிகம், இயற்கை மற்றும் யோக அனுபவப் பயணம்
Image Credit: Isha | Hindusthan College Students Experiential Tour Tamil | Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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