/கோவை: 10 வயது சிறுமியை கொலை செய்தது எப்படி? பதறவைக்கும் தகவல்கள்!

Coimbatore Girl Murder Case Update: கோவை மாவட்டம் சூலூரில் 10 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 2 பேர் கைதான நிலையில், கொலை எப்படி நடந்தது என்பது பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்து ஐஜி ரம்யா பாரதி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Coimbatore Girl Murder: கோவை மாவட்டம் சூலூர் பகுதியில் 10 வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. 10 வயது சிறுமியை கடத்திச் சென்று கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது. சிறுமி கொலை வழக்கில் 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கார்த்திக் மற்றும் மோகன் ராஜ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
சூலூர் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டருகே மளிகைப் பொருட்ள் வாங்குவதற்காக சிறுமி வெளியே சென்றபோது, இரண்டு பேர் கடத்தி சென்று, கொலை செய்துள்ளனர். சிசிடிவி ஆய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப விசாரணையின் அடிப்படையில், சிறுமியின் அண்டை வீட்டுக்காரரான கார்த்திக், சிறுமியைத் தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றது காவல்துறையினருக்குத் தெரியவந்தது.
இந்த நிலையில், சிறுமி கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி என்பது குறித்து மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் ரம்யா பாரதி விளக்கம் அளித்துள்ளார். கோவை சூலூர் பகுதியில் 10 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக, மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் ரம்யா பாரதி கோவை பந்தய சாலை பகுதியில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டார்.
அவர் கூறுகையில், கடந்த 21ஆம் தேதி இரவு சுமார் 8.30 மணியளவில் சிறுமி காணாமல் போனதாக தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சூலூர் காவல் நிலையத்தில் உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையை தீவிரப்படுத்த 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சிசிடிவி காட்சிகள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன. அதன்பேரில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கார்த்தி என்ற நபர் மீது சந்தேகம் திரும்பியது. தொடர்ந்து காவல்துறையினர் கண்ணம்பாளையம் பகுதியில் அவரை கைது செய்தனர். கைது செய்யும் போது தப்பிக்க முயன்றதால், கார்த்திக்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டதாகவும், தற்போது அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
விசாரணையின் போது, குற்றவாளி கார்த்தி சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். மருத்துவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், குற்றவாளிக்கு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக மோகன்ராஜ் என்ற மற்றொரு நபர் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கார்த்தி மற்றும் மோகன்ராஜ் இருவரும் கூலித் தொழிலாளர்கள் என்றும், குற்றம் நடைபெறுவதற்கு முன்பு மோகன்ராஜ் கார்த்தியுடன் பேசியிருந்ததாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. சிறுமி தனது வீட்டின் வாசலில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, குற்றவாளி அழைத்து சென்றதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். சம்பவம் நடைபெற்ற 24 மணி நேரத்திற்குள் குற்றவாளியை கைது செய்துள்ளதாகவும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் ரம்யா பாரதி தெரிவித்தார்.
சூலூர் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்த வழக்கில் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கார்த்தியை போக்கோ நீதிமன்ற நீதிபதி பகவதி அம்மாள் நேரடி விசாரணை மேற்கொண்டார். இதில் குற்றவாளி என்று கருதப்படுகின்ற கார்த்திக்கு 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மேலும், உயிரிழந்த 10 வயது சிறுமியின் உடல் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் இருந்த நிலையில், பிரேத பரிசோதனை முடிந்து, பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் உயிரிழந்த சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். மேலும், முதல்வர் விஜய்யும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது, "கோயம்புத்தூரில் நேற்று 10 வயது சிறுமிக்கு நிகழ்ந்த கொடூர சம்பவம் மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது. இத்தகைய மனிதநேயமற்ற மற்றும் மன்னிக்க முடியாத குற்றச் செயல்கள் நமது சமூகத்தில் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது.
தங்கள் உயிருக்குயிரான குழந்தையைப் பிரிந்து வாடும் சிறுமியின் குடும்பத்தைச் சார்ந்த சொந்தங்களுடன் எனது ஆழ்ந்த துயரத்தைப் பகிர்ந்துகொள்கிறேன். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் இத்தகைய அராஜக செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்படும்" என்றார்.