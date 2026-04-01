தமிழக பாஜகவில் வெடித்த அதிகாரப் போர்: அண்ணாமலை vs மூத்த தலைவர்கள் -அதிரும் கொங்கு மண்டலம்!

Coimbatore Election News: தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், அண்ணாமலைக்கும் மூத்த தலைவர்களுக்கும் இடையே நிலவும் மோதல் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. தொகுதிப் பங்கீட்டில் அண்ணாமலை ஓரங்கட்டப்படுவதாக எழும் புகார்கள் மற்றும் கோவை வடக்கு தொகுதியைச் சுற்றி நடக்கும் அதிகாரப் போட்டி ஆகியவை கட்சிக்குள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 1, 2026, 05:34 PM IST
  • அண்ணாமலை விரும்பிய கொங்கு மண்டலத் தொகுதிகள் அதிமுகவிடம் விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு.
  • கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் vs அண்ணாமலை இடையே நேரடிப் போட்டி.
  • தமிழிசை, நைனார் நாகேந்திரன் போன்ற மூத்த தலைவர்களின் தலையீட்டால் வேட்பாளர் பட்டியல் தாமதம்.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : 1.31 கோடி வாக்கு டார்கெட் - திமுக திட்டம் பலிக்குமா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : 1.31 கோடி வாக்கு டார்கெட் - திமுக திட்டம் பலிக்குமா?
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், நாமக்கல், ஈரோடு, வேலூரில் மழை பெய்யுமா? பெய்யாதா?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், நாமக்கல், ஈரோடு, வேலூரில் மழை பெய்யுமா? பெய்யாதா?
குரு - செவ்வாய்யால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! டபுள் ஜாக்பாட்.. புகழ் உயரும்
camera icon6
Zodiac Signs
குரு - செவ்வாய்யால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! டபுள் ஜாக்பாட்.. புகழ் உயரும்
விஜய்யிடம் கடன் வாங்கியவர்கள் யார் யார்? குடும்பமே கடனாளிகள்.. எவ்வளவு கோடி?
camera icon7
vijay
விஜய்யிடம் கடன் வாங்கியவர்கள் யார் யார்? குடும்பமே கடனாளிகள்.. எவ்வளவு கோடி?
Coimbatore North Constituency News: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பாஜகவில் நிலவும் உட்கட்சி பூசல்கள் மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பான மோதல்கள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீட்டின் போதே தொடங்கிய உட்கட்சி மோதல் தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. எனவே அண்ணாமலை மற்றும் வானதி சீனிவாசன் இடையே தொகுதி மோதல் ஏன்?, தமிழக பாஜக உட்கட்சி பூசல் மற்றும் தமிழக பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் தாமதத்திற்கான காரணங்கள் என்ன? இது குறித்த விரிவான சமீபத்திய தகவல்களை பார்ப்போம்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், பாஜகவின் வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்வதில் பெரும் இழுபறி நீடிக்கிறது. இதற்கு கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுக்கும், முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் இடையே நிலவும் 'பனிப்போர்' தான் முக்கியக் காரணம் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக பாஜக உட்கட்சி மோதல் என்ன காரனம 5 முக்கிய அம்சங்கள்

1. தொகுதிப் பங்கீட்டில் பாரபட்சம்? அண்ணாமலையை ஓரங்கட்டும் முயற்சி?

பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களான வானதி சீனிவாசன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், நைனார் நாகேந்திரன் மற்றும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் தங்களுக்கு வேண்டிய தொகுதிகளைக் கேட்டுப் பெற்றுக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தான் பெரிதும் எதிர்பார்த்த கோவை மாவட்டத் தொகுதிகளான கிணத்துக்கடவு, சூலூர் அல்லது கவுண்டம்பாளையம் ஆகியவற்றைத் தனது ஆதரவாளர்களுக்கோ அல்லது தனக்கோ பெற முடியவில்லை.

இந்தத் தொகுதிகளை அதிமுகவிடமே பாஜக பேச்சுவார்த்தைக் குழு தாரைவார்த்துவிட்டதாகவும், அண்ணாமலையைத் தனிமைப்படுத்த மற்ற தலைவர்கள் திட்டமிட்டுச் செய்த சதி இது என்றும் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. 

மேலும் அண்ணாமலையின் அதிரடி வளர்ச்சி மற்றும் டெல்லி தலைமையிடம் அவருக்கு இருக்கும் செல்வாக்கை மட்டுப்படுத்தவே மாநிலத்தின் மற்ற தலைவர்கள் இவ்வாறு செயல்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

2. எடப்பாடி பழனிசாமி - அண்ணாமலை இடையிலான 'கோல்டு வார்'

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் அண்ணாமலைக்கும் இடையே ஏற்கனவே சுமுகமான உறவு இல்லை. முன்னதாக பொதுவெளியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். 

டெல்லி தலைமையின் நிர்பந்தத்தால் தற்போது கூட்டணியில் இணைந்து, அவரை முதல்வர் வேட்பாளராக அண்ணாமலை மேடைகளில் பாராட்டிப் பேசினாலும், இருவருக்கும் இடையிலான அந்த "Cold War" இன்னும் தணியவில்லை. இதன் வெளிப்பாடாகவே அண்ணாமலைக்கு சாதகமான தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்வதில் முட்டுக்கட்டைகள் விழுவதாகத் தெரிகிறது.

மேலும் அண்ணாமலையின் அசுர வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்த தமிழக பாஜகவின் மற்ற தலைவர்களும், அதிமுக தரப்பும் இணைந்து செயல்படுவதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு நிலவுகிறது.

3. கோவை வடக்கு தொகுதிப் போர்: அண்ணாமலை vs வானதி சீனிவாசன்

தற்போது தமிழ்நாடு பாஜகவின் அதிகாரப் போர் கோவை வடக்கு தொகுதியில் மையம் கொண்டுள்ளது எனக் கூறலாம். பிரதமர் வருகையின் போது வரவேற்புப் பட்டியலில் அண்ணாமலை பெயர் விடுபட்டது முதல், அவர் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்ற தகவல்கள் வரை பல குழப்பங்கள் நீடித்தன.

தற்போது தேசிய தலைமையின் நிர்பந்தத்தால் போட்டியிட முன்வந்துள்ள அண்ணாமலை, பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட அண்ணாமலை விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆனால், அங்கு ஏற்கனவே வானதி சீனிவாசன் அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கிவிட்டார். வானதியின் தொகுதியையே அண்ணாமலை கேட்பது இருவருக்கும் இடையிலான மோதலை உச்சகட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது.

4. ஆதரவாளர்களுக்குத் தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் சிக்கல்

திருப்பூர் பகுதியில் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதியில், சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனின் உறவினருக்கோ அல்லது இந்து முன்னணி காடேஸ்வர சுப்பிரமணியன் மகனுக்கோ வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் திருப்பூர் வடக்கு/கிழக்கு தொகுதியில் தனது ஆதரவாளரான ஏ.பி. முருகானந்தத்திற்கு வாய்ப்பு வழங்க அண்ணாமலை அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாகத் தகவல். இதன் காரணமாக அங்கும் இழுபறி நீடிக்கிறது.

5. மயிலாப்பூர் தொகுதியும் சமூக வலைதள விமர்சனங்களும்

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் ஏற்கனவே பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், அந்தத் தொகுதி பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கே ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என நடிகை கஸ்தூரி போன்றவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளிப்படையாகக் கருத்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இது ஜாதி ரீதியான உட்பூசலையும் கட்சிக்குள் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் தாமதம் ஏன்?

தலைவர்களுக்கு இடையிலான இந்த அதிகாரப் போட்டி, மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் அண்ணாமலை தரப்புக்கு இடையிலான மோதல் மற்றும் சமூக ரீதியிலான கோரிக்கைகள் எனப் பல காரணங்களால் பாஜகவின் வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்வதில் பெரும் தாமதமும் குழப்பமும் நீடிக்கிறது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது.

பழைய தலைவர்கள் vs புதிய எழுச்சி

தமிழக பாஜகவில் "பழைய தலைவர்கள்" ஒருபுறமும், அண்ணாமலை தலைமையிலான "புதிய எழுச்சி" மறுபுறமும் மோதிக்கொள்வது தேர்தல் வெற்றியைப் பாதிக்குமா என்ற கேள்வி அரசியல் நோக்கர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க - 2026 தமிழகத் தேர்தல்: கோட்டையை பிடிக்க போவது யாரு? எடப்பாடி கணக்கும்.. ஸ்டாலின் பலமும்! 5 முனை போட்டி!

மேலும் படிக்க - அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் அனுப்பிய தவெக... விஜய்க்கு என்னென்ன பாதுகாப்பு குறைபாடு? - லிஸ்ட் போட்ட சிடிஆர்

மேலும் படிக்க - திருப்பூர் தெற்கு இல்லை.. அண்ணாமலை போட்டியிடும் தொகுதி! பரபர தகவல்

அண்ணாமலை தேர்தல் போட்டி குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக இடையே தொகுதிப் பங்கீடு முடிந்துவிட்டதா?

ஆம், தொகுதிப் பங்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி அதிமுக 178 இடங்களிலும், பாஜக 27 இடங்களிலும் போட்டியிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள இடங்கள் பாமக (18), அமமுக (11) மற்றும் தமாகா (5) ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

2. அண்ணாமலை ஏன் இன்னும் தனது தொகுதியை அறிவிக்கவில்லை?

அண்ணாமலை தான் போட்டியிட விரும்பிய கிணத்துக்கடவு, கவுண்டம்பாளையம், சூலூர் போன்ற தொகுதிகள் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்படாததால் அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில் தனது தந்தையின் உடல்நிலையைக் காரணம் காட்டி தான் போட்டியிடப் போவதில்லை என்றும் அவர் டெல்லி தலைமைக்குத் தெரிவித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

3. கோவை வடக்கு தொகுதியில் நிலவும் சிக்கல் என்ன?

கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு ஏற்கனவே வானதி சீனிவாசன் தேர்தலுக்கான ஆயத்தப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். ஆனால் அண்ணாமலை இந்தத் தொகுதியைக் கேட்பதாக எழுந்துள்ள தகவல்கள் இருவருக்கும் இடையே அதிகாரப் போட்டியை உருவாக்கியுள்ளது.

4. அண்ணாமலைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இடையே உறவு எப்படி உள்ளது?

தற்போது கூட்டணியில் இருந்தாலும் கடந்த காலங்களில் அண்ணாமலை எடப்பாடி பழனிசாமியை (EPS) கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே ஒரு 'பனிப்போர்' (Cold War) நீடிக்கிறது. டெல்லி தலைமையின் கட்டாயத்தின் பெயரிலேயே அண்ணாமலை தற்போது இபிஎஸ்-ஐ முன்னிலைப்படுத்திப் பேசி வருகிறார்.

5. வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாவதில் ஏன் தாமதம் ஏற்படுகிறது?

முக்கியத் தலைவர்களான அண்ணாமலை, வானதி சீனிவாசன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன் ஆகியோருக்கு இடையே எந்தெந்தத் தொகுதிகளை ஒதுக்குவது என்பதில் இழுபறி நீடிக்கிறது. மேலும் தங்களுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு சீட் பெற்றுத்தர மூத்த தலைவர்கள் அழுத்தம் கொடுப்பதாலும் பட்டியல் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

