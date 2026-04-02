English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • மீண்டும் கரூர் செல்கிறாரா விஜய்...? தவெக வேட்பாளர் சொன்ன தகவல்!

மீண்டும் கரூர் செல்கிறாரா விஜய்...? தவெக வேட்பாளர் சொன்ன தகவல்!

TVK Vijay: கரூரில் முறைப்படி அனுமதியும், பாதுகாப்பும் வழங்கினால் விஜய் கரூர் வர தயாராக இருக்கிறார் என கரூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி தவெக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளருமான மதியழகன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 2, 2026, 06:28 PM IST
  • தவெக 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது.
  • விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.
  • தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை.

Trending Photos

மீண்டும் கரூர் செல்கிறாரா விஜய்...? தவெக வேட்பாளர் சொன்ன தகவல்!

TVK Vijay, Karur Latest News Updates: 234 தொகுதிகளுக்கான தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கட்சியினரும் வேட்பு மனு தாக்கல் மற்றும் பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம்

அந்த வகையில், கொங்கு மண்டலமான கரூரிலும் தேர்தல் களம் பரபரப்பாக உள்ளது. கடந்தாண்டு தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில், எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசல் காரணமாக சுமார் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தை தாக்கம் நிச்சயம் இந்த தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

மதியழகன் கரூரில் போட்டி

இந்நிலையில், கரூரில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பாக கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளராக அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தனது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார். மாற்று வேட்பாளராக அவரது மனைவி ராணியும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

விஜய்யை முதல்வர் ஆக்குவதே நோக்கம்

வேட்பு மனு தாக்கலை தொடர்ந்து மதியழகன் இன்று (ஏப்ரல் 2) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி முழுவதும் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட இருக்கிறோம். அடுத்த 20 நாட்கள் கடுமையாக உழைத்து, கரூர் மட்டுமின்றி 234 தொகுதிகளிலும் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தலைவர் விஜய்யை முதலமைச்சர் ஆக்குவதே எங்களது குறிக்கோள்.

1 லட்சம் வாக்குகள் உள்ளன...

கள நிலவரம் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான். வீட்டுக்கு ஒரு வாக்கு எங்களுக்கு இருக்கிறது. கரூரில் சுமார் 1 லட்சம் ரேஷன் கார்டுகள் இருக்கின்றன. எனவே ஒரு லட்சம் வாக்குகளுக்கு மேல் வாங்குவோம். இது மே 4ஆம் தேதி அன்று உங்களுக்கே தெரியும். எவ்வளவு விளம்பரங்கள் செய்தாலும், தமிழகத்தில் அமைதி புரட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

கரூர் செல்கிறாரா விஜய்?

மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியிலேயே ஒரு ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் வேட்பாளர் எம்எல்ஏவாக வெற்றி பெற்ற பிறகு, ஊழல் செய்வார் என்று கூறியுள்ளார். யார் கொடுத்தாலும், நாங்கள் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டோம்.

கட்சித் தலைவர் எல்லா தொகுதிக்கும் செல்ல வேண்டும். ஏற்கனவே, கரூர் வந்து சென்றுள்ளார். இதுவரை 15 மாவட்டம் மட்டுமே முடிந்துள்ளது. போகாத மாவட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். கரூருக்கும் வரச் சொல்லி இருக்கிறோம். பரிசீலனை செய்வதாக கூறியுள்ளார். முறைப்படி அனுமதி வாங்க வேண்டும்.

உரிய பாதுகாப்பு வேண்டும் 

சென்னையிலேயே உரிய பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை. பேருந்துகளை அடுத்தடுத்து அனுப்புகின்றனர். அதனால் பிரச்சாரத்தை நிறுத்திவிட்டு சென்றுவிட்டார். முறைப்படி அனுமதி வழங்கினால், அனைத்து இடங்களுக்கும் வர தலைவர் தயாராக இருக்கிறார்.  அனைத்து வாக்குச்சாவடிக்கும் போதுமான முகவர்களை நியமித்துள்ளோம். 

வியாபாரத்திலும், வேலை பார்க்கும் இடங்களிலும் எங்கள் கட்சிக்கு வரக்கூடாது என்று மிரட்டுகிறார்கள். கரூரில் அது அதிகமாகவே உள்ளது. அரவக்குறிச்சி தொகுதியை சேர்ந்த நிர்வாகி, தற்போது வேறு கட்சிக்கு சென்றுள்ளார். ஒருவேளை வெற்றி பெற்று அவர் சென்றிருந்தால் என்ன செய்வது? அதனால் கட்சிக்கு உண்மையாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே வேட்பாளராக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

vijayKarurTVKtvk vijayTN Assembly Election

Trending News