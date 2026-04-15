ஜாக்பார்ட்! விவசாயிகளுக்கு விஜய் அறிவித்துள்ள வாக்குறுதிகள்! முழு விவரம்!

தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்படைந்து வருகிறது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று வாகன பேரணி மற்றும் பிரசாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதற்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை திருப்பூர் மாவட்டத்தில் விஜய் வாகன பேரணி மேற்கொண்டார். சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் கோவை சென்ற விஜய், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக திருப்பூர் வந்தடைந்தார். வழிநெடுகிலும் காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் கையசைத்தபடி அவர் திருப்பூர் நகரை அடைந்தார். திருப்பூரில் பேசிய விஜய், நெசவாளர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார்.
நெசவாளர்களுக்கு விஜய் அளித்த சலுகைகள்
திருப்பூர் நகரில் நெசவுத் தொழிலே பிரதானமாக உள்ளது. இங்குள்ள கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி நெசவாளர்களின் வாழ்வாதார பிரச்சினைகளை நன்கு உணர்ந்த விஜய், அவர்களுக்கான முக்கியமான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளார். தவெக ஆட்சி அமைத்தால், ஒவ்வொரு நெசவாளர் குடும்பத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ.30,000 நேரடியாக அவர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும். இது நூல் விலை ஏற்றம், மின் கட்டண உயர்வு போன்ற சுமைகளிலிருந்து நெசவாளர் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் என்று அறிவித்தார். அனைத்து நெசவாளர்களுக்கும் ரூ.10 லட்சம் ஆயுள் காப்பீடு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். நெசவாளர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.3,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார்.
மின்சாரம் மற்றும் மூலப்பொருள்களில் சலுகைகள்
நெசவு தொழிலில் மின்சாரம் மற்றும் மூலப்பொருள்களின் செலவு மிக முக்கியமானது என்பதை மனதில்கொண்டு, பின்வரும் அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார். கைத்தறிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் தற்போதைய அளவிலிருந்து 500 யூனிட்டுகளாகவும், விசைத்தறிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் 1,500 யூனிட்டுகளாகவும் உயர்த்தப்படும். நெசவு மூலப்பொருட்களை வாங்க 50 சதவீத மானியம் வழங்கப்படும். நெசவாளர்களின் உற்பத்தி பொருட்களை சர்வதேச அளவில் விற்பனை செய்ய, அரசு சார்பிலேயே பிரத்யேகமாக ஒரு மின்வணிக தளம் உருவாக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
விவசாயிகளுக்கான கடன் தள்ளுபடி
நெசவாளர்களை தொடர்ந்து, விவசாயிகளுக்கும் முக்கிய வாக்குறுதிகளை விஜய் அறிவித்தார். 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள சிறு, குறு விவசாயிகளின் வேளாண் கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும். 5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீத கடன் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். 'கவசம்' என்ற திட்டத்தின் கீழ், நூறு சதவீத பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு வெளியான சலுகைகள்
அரசு ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் இது குறித்து உறுதியான முடிவெடுக்கப்படும் என்று விஜய் உறுதியளித்துள்ளார். 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தற்காலிக அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் பிற துறை ஊழியர்கள் நிரந்தர அரசு ஊழியர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று விஜய் அறிவித்தார்.
திமுக அரசுக்கு கண்டனம்
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆடை ஏற்றுமதி மற்றும் நெசவுத் தொழிலை பெரிதும் நம்பியுள்ள சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் குறித்தும் விஜய் பேசினார். "சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மூடியதுதான் திமுக அரசு செய்த சாதனை" என்று அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார். தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால், நலிவடைந்த சிறு தொழில் நிறுவனங்களை மீட்டெடுக்க ரூ.15,000 கோடியில் அரசு உத்தரவாத நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார்.
முழு அறிக்கை ஏப்ரல் 16-ல் வெளியாகும்
திருப்பூர் பிரசாரத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த வாக்குறுதிகள், தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே என்று விஜய் தெரிவித்தார். "ஏப்ரல் 16ம் தேதி எங்கள் கட்சியின் முழுமையான தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும்; அதில் அனைத்து திட்டங்களும் விரிவாக இடம்பெறும்" என்று அவர் கூறினார். விஜய் அறிவித்துள்ள இந்த வாக்குறுதிகள் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இவை ஆட்சிக்கு வந்தால் நிறைவேறுமா என்பதை வாக்காளர்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்!
