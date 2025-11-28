English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ரூ.500 கோடி வருமானத்தை விட்டுவிட்டு வந்துள்ளார் விஜய்... செங்கோட்டையன் பேச்சு

TVK Vijay Sengottaiyan: ஆண்டுக்கு ரூ.500 கோடி வருமானத்தை விலக்கி, மக்களுக்கு சேவை செய்ய வந்துள்ளார், விஜய் இது புனித ஆட்சிக்கான அவரது தீர்மானத்தை காட்டுகிறது என விஜய்க்கு செங்கோட்டையன் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 28, 2025, 06:41 PM IST

ரூ.500 கோடி வருமானத்தை விட்டுவிட்டு வந்துள்ளார் விஜய்... செங்கோட்டையன் பேச்சு

KA Sengottaiyan TVK: கோவை விமான நிலையத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், தவெக நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான செங்கோட்டையன் இன்று (நவ. 28) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

KA Sengottaiyan TVK: புனித ஆட்சியை வழங்குவார்

அப்போது பேசிய அவர், "மக்கள் சக்தியாக உருவெடுத்து வரும் விஜய், 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு முதல்வராக அமரவிருப்பது உறுதி" என தெரிவித்துள்ளார். "என்னை அரசியலில் அடையாளம் காட்டியது எம்ஜிஆர். இன்று அதேபோல் விஜய் மக்கள் மனதில் உருவாக்கிய நம்பிக்கை மிகப்பெரியது" என்றார்.

தமிழகத்தில் மாற்று அரசியல் சக்தியை உருவாக்க விஜய் புறப்பட்டிருக்கிறார் என்றும், மக்களுக்கு புனித ஆட்சியை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் விஜய் துணிந்து அரசியலுக்கு வந்துள்ளார் என்றும் செங்கோட்டையன் பேசியிருக்கிறார். மேலும், அந்த வழியில் நானும் இணைந்து பயணிக்கிறேன் என்றார்.

KA Sengottaiyan TVK: மக்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள்

அதேசமயம், இரண்டு ஆட்சிகளையும் மக்கள் தள்ளுபடி செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்றும் மாற்றத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார். நேற்றைய தினம் (நவ. 27) தவெக உடன் தன்னை இணைந்த செங்கோட்டையன், இப்போதைய திமுகவும், அதிமுகவும் வேறு வேறு அல்ல என பேசியிருந்தது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. மேலும், கோவையில் தன்னை வரவேற்க 4 மணி நேரம் காத்திருந்த தொண்டர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த செங்கோட்டையன், "நான் 9 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறேன். என் பின்னால் மக்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள்" என தெரிவித்துள்ளார்.

KA Sengottaiyan TVK: ரூ.500 கோடி வருமானத்தை...

விஜய்யின் தன்னலமற்ற அர்ப்பணிப்பை குறித்து கூறிய அவர், "ஆண்டுக்கு ரூ.500 கோடி வருமானத்தை விலக்கி, மக்களுக்கு சேவை செய்ய வந்துள்ளார், விஜய் இது புனித ஆட்சிக்கான அவரது தீர்மானத்தை காட்டுகிறது" என்றார். 

ஜெயலலிதா படத்தை வைத்திருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் நேற்றே கேள்வி எழுப்பினார்கள். அப்போதே சொன்னேன், இங்கு ஜனநாயகம் இருக்கிறது, யார் படத்தை வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள்ளலாம். இன்று அவர் வாகனம் செல்லும்போது அதில் ஒருபக்கம் எம்ஜிஆர், மறுபக்கம் அண்ணா ஆகியோரின் படத்தைதான் வைத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. திராவிட இயக்கத்தை மீண்டும் தமிழகத்திற்கு உருவாக்குவதற்கு, எம்ஜிஆர் - ஜெயலலிதாவை தொடர்ந்து மூன்றாவது தலைமுறையாக விஜய்யை முதல்வராக்குவோம்" என்றார்.

SengottaiyanCoimbatoretvk vijayTamilnaduTamil News

