/சோபா சர்ச்சை... வீடியோ போட்ட கனிமொழி சந்தோஷ் - தவெக எம்எல்ஏவின் விளக்கம்

Kanimozhi Santhosh Sofa Controversy : பிஏபிஎல் படித்துவிட்டு 'டாக்டர்' என போடுவதற்கும், சமீபத்தில் வைரலாகி வரும் சோபா சர்ச்சை குறித்தும், கோவை கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் அளித்த விளக்கத்தை இங்கு காணலாம்.
Kanimozhi Santhosh Sofa Controversy : கோவை கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் துடியலூர் பகுதியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் காய்கறி சந்தையில் இன்று (மே 20) ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்கு மருத்துவர்கள் செவிலியர்களிடம் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். அப்போது பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை இருப்பதாக தெரிவித்தார். அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார். துடியலூர் காய்கறி சந்தையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்குள்ள காய்கறி வியாபாரிகள் இடமும் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பிஏ.பிஎல் படிப்பை படித்திருப்பதாக பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுவிட்டு, பெயருக்கு முன்னால் டாக்டர் என பெயருக்கு குறிப்பிடப்பட்டு வருவது குறித்து தற்போது நிலவி வரும் கருத்துக்கள் தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
"நான் ஜோதிடத்தில் முனைவர் பட்டம் வாங்கி உள்ளேன். என்னுடைய தொழில் சட்டப்படிப்புதான், நான் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர். ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் என்பதால் அதில் டாக்டரேட் முடித்துள்ளேன்" என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மேலும் அவர், "மருத்துவம் படித்த டாக்டராக இருந்தாலும் சரி, டாக்டரேட் படித்திருந்தாலும் சரி அதனை டாக்டர் என்றுதான் பொதுவாக குறிப்பிடுவார்கள். அப்படி இருக்கும்போது டாக்டர் என்பது எனக்கு புனைபெயராக மாறிவிட்டது, என்னுடைய வலைதள வீடியோக்கள் அனைத்தும் உடல்நலம் சார்ந்து அதிகமாக இருக்கும்.
அதனால் டாக்டர் படித்துக் கொண்டு இவ்வாறு சர்ச்சையாக பேசுகிறேன் என்று புரிந்து கொண்டுவிட்டார்கள். நான் அடிப்படையில் சட்டப்படிப்பு படித்தவர், ஜோதிடத்தில் டாக்டரேட் முடித்துள்ளேன்" என மீண்டும் உறுதிசெய்தார்.
முன்னதாக, "ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பணியாட்கள் பற்றாக்குறை இருக்கிறது. அதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைந்து எடுக்கப்படும். தெரு நாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர். அதற்கான மருந்துகள் கிடைப்பதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவையும் கூடிய விரைவில் சரி செய்யப்படும். அதே சமயம், நாய் கடிகளை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்" என உறுதியளித்தார்.
சந்தை நடைபெறும் இடத்திலும் சில பிரச்சனைகள் உள்ளது. குத்தகைக்கு எடுப்பவர்கள் உடனடியாக காலி செய்ய வேண்டும் என கூறி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்கள். இது குறித்து ஏற்கனவே அவர்கள் மனு அளித்துள்ளனர். அது சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அந்த பகுதியில் கழிவுகள் பிரச்சனை அதிக அளவு உள்ளது. அவை கூடிய விரைவில் சரி செய்து தரப்படும்" என்றார்.
கவுண்டம்பாளையம் பொதுச் சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் அவர்களை சந்தித்து, தொகுதியில் பொதுச் சுகாதார சேவைகள் மேலும் மேம்படுத்தப்படுவது, தூய்மை பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்படுவது, கழிவுகள் உடனுக்குடன் அகற்றப்படுவது, நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் திறம்பட செயல்படுத்தப்படுவது மற்றும் மக்கள் அதிகம்… pic.twitter.com/gGWFMmu9Ec— Kanimozhi Santhosh (@Kanimozhi_tvk) May 18, 2026
இதற்கிடையே தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழியின் புகைப்படம் ஒன்றும் இணையதளத்தில் வைரலானது. அதில், பெரிய சோபாவில் கனிமொழி அமர்ந்திருக்க, அவருக்கு நேர் எதிராக அதிகாரிகள் பிளாஸ்டிக் சேரில் அமர்ந்திருப்பதாக கூறி பெரும் சர்ச்சை வெடித்தது. இணையத்தில் பலரும் அந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்து, அதிகாரம் கைக்கு வந்ததும் அதிகாரிகளை பிளாஸ்டிக் சேரில் உட்காரவைத்திருக்கிறார், கனிமொழி என வசைபாடி விமர்சித்தனர்.
இந்நிலையில், இதற்கும் கனிமொழி தனி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அந்த புகைப்படம் குறித்து விரிவாக அவர் விளக்கி உள்ளார். குறிப்பாக, அந்த புகைப்படத்தில் இருப்பது அவரது வீடு இல்லை என்றும் அது அவரது அலுவலகம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர் ஜோதிடர் என்பதால், ஜோதிடராக இருந்தபோது இதை அலுவலகமாக பயன்படுத்தி வந்ததாகவும், இன்னும் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் சீரமைப்பு பணிகள் முடியாத காரணத்தால் இங்கு அதிகாரிகளை சந்தித்ததாகவும் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அதிகாரிகள் அமர்ந்திருந்தது பிளாஸ்டிக் சேர் இல்லை என்றும் அது லேதர் சேர் என்றும் கனிமொழி கூறினார். தனக்கும் அரசியல் நாகரிகம் என்றால் என்னவென்பது தெரியும் என்றும் அதிகாரிகளை அவமரியாதை செய்யும் நோக்கில், அதிகார தொனியில் இதையெல்லாம் செய்யவில்லை என விளக்கம் அளித்து, சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.