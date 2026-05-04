தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கவுண்டம்பாளையம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 117 தொகுதியாகும். கவுண்டம்பாளையத்தில் முக்கிய தொழிலாக ஜவுளி உற்பத்தி, பொறியியல் மற்றும் ரப்பர் பொருட்கள் போன்ற சிறு குறி தொழில்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கவுண்டம்பாளையம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (Congress): K.P. சூரிய பிரகாஷ்
அதிமுக (AIADMK): P.R.G. அருண்குமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கலாமணி ஜெகன்னாதன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): R.T. கனிமொழி
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 4,22,138
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,05,189
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,16,834
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 115
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.51% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கவுண்டம்பாளையம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: P.R.G. அருண்குமார் (அதிமுக) - 1,35,669 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆர். கிருஷ்ணன் (திமுக) - 1,25,893 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: பங்கஜ் ஜெயின் (மக்கள் நீதி மையம்) - 23,527 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: M. கலமணி - 17,897 வாக்குகள்
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் 65.99% வாக்குகள் பதிவாகின.
