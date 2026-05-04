தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kinathukadavu Election Result 2026: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிணத்துக்கடவு ( kinathukadavu) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 08:15 AM IST
கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கிணத்துக்கடவு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 122 தொகுதியாகும். கிணத்துக்கடவு தொகுதியின் மிக முக்கியத் தொழில் விவசாயம் ஆகும். இப்பகுதியில் குறிப்பாக தென்னை சாகுபடி பிரதானமாக உள்ளது. இதனைச் சார்ந்து தேங்காய் நார் தொழிற்சாலைகள், தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி மற்றும் கொப்பரை தேங்காய் தொழில்கள் பரவலாக நடைபெறுகின்றன.

கிணத்துக்கடவு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கிணத்துக்கடவு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

கிணத்துக்கடவு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக(DMK): கே. வி.கே.எஸ் சபரி கார்த்திகேயன் 

அதிமுக (ADMK): எஸ். தாமோதரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பானுப்ரியா செந்தில்குமார்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே. விக்னேஷ்

கிணத்துக்கடவு தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,05,878
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,47,068
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,58,774
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 36

கிணத்துக்கடவு தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.08% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கிணத்துக்கடவு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ். தாமோதரன்  (அதிமுக) - 101,537 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  குரிச்சி பிரபாகரன் (திமுக) - 1,00,442  வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்:  சிவா (மநிம) - 13,939 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: உமாஜகாதேஷ் (நாதக) - 11,280 வாக்குகள்

கிணத்துக்கடவு தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் 70.41% வாக்குகள் பதிவாகின.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)

கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சூலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வால்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

