தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கிணத்துக்கடவு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 122 தொகுதியாகும். கிணத்துக்கடவு தொகுதியின் மிக முக்கியத் தொழில் விவசாயம் ஆகும். இப்பகுதியில் குறிப்பாக தென்னை சாகுபடி பிரதானமாக உள்ளது. இதனைச் சார்ந்து தேங்காய் நார் தொழிற்சாலைகள், தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி மற்றும் கொப்பரை தேங்காய் தொழில்கள் பரவலாக நடைபெறுகின்றன.
கிணத்துக்கடவு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கிணத்துக்கடவு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கிணத்துக்கடவு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக(DMK): கே. வி.கே.எஸ் சபரி கார்த்திகேயன்
அதிமுக (ADMK): எஸ். தாமோதரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பானுப்ரியா செந்தில்குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே. விக்னேஷ்
கிணத்துக்கடவு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,05,878
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,47,068
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,58,774
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 36
கிணத்துக்கடவு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.08% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கிணத்துக்கடவு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ். தாமோதரன் (அதிமுக) - 101,537 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: குரிச்சி பிரபாகரன் (திமுக) - 1,00,442 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சிவா (மநிம) - 13,939 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: உமாஜகாதேஷ் (நாதக) - 11,280 வாக்குகள்
கிணத்துக்கடவு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் 70.41% வாக்குகள் பதிவாகின.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)
கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சூலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வால்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!