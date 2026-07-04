/கோவை குற்றாலம் போறீங்களா? அப்போ இத முதல்ல படிங்க! வனத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு!

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மற்றும் சிறுவாணி அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, கோவை குற்றாலம் அருவியில் நீர்வரத்து வழக்கத்தை விடப் பலமடங்கு அதிகரித்து, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, மறு உத்தரவு வரும் வரை கோவை குற்றாலம் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மையம் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக வனத்துறை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது, "மலைப்பகுதிகளில் இடைவிடாது பெய்து வரும் கனமழையால் அருவிகளில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகவே இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மழை நீடித்து வருவதால், நிலைமை சீராகும் வரை இந்த மூடல் உத்தரவு தொடரும்" என தெரிவித்தனர்.
பொதுவாக வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கோவை குற்றாலத்திற்கு அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும், கேரளாவில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருவது வழக்கம். ஆனால், தற்போதைய சூழலை கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் யாரும் கோவை குற்றாலத்திற்குப் பயணம் செய்ய வேண்டாம் என்று வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், வார இறுதி நாட்களில் கோவை குற்றாலம் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தவர்கள், தங்களின் பயண ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு முன்பாக, தற்போதைய வானிலை நிலவரம் மற்றும் சுற்றுலா மையத்தின் அறிவிப்புகளை சரிபார்த்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இப்பகுதியில் மழைப்பொழிவு குறைந்து, நீர்வரத்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியவுடன் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு உறுதிசெய்யப்பட்ட பின் கோவை குற்றாலம் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது. அதுவரை பொதுமக்கள் தங்களின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.