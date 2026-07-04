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கோவை குற்றாலம் போறீங்களா? அப்போ இத முதல்ல படிங்க! வனத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு!

Kovai Courtallam: கனமழை காரணமாக கோவை குற்றாலத்தில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், தற்காலிகமாக அருவியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதி கிடையாது என வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:30 PM IST
கோவை குற்றாலம் போறீங்களா? அப்போ இத முதல்ல படிங்க! வனத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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